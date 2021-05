Hot Sale: los consejos de un especialista bahiense para no ser víctima de una estafa

Durante esta semana, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) lleva a cabo una nueva edición del tradicional Hot Sale, uno de los eventos de venta online que ofrece descuentos y posibilidades de financiación en cientos de productos de diferentes rubros.

El auge del comercio electrónico a nivel mundial, sobre todo en tiempos de pandemia, se cruza con una época de bolsillos flacos en el país. De todos modos, las autoridades afirman que la venta online presenta un importante crecimiento respecto a los índices del año pasado.

Leonardo Valente, especialista en comercio online, brindó detalles del evento y también aportó varios consejos para evitar caer en las trampas que propician los ciberdelincuentes.

"Lo que hay que tratar es que la compra sea lo más inteligente posible. En primer lugar, si la compra que voy a realizar a largo plazo no parte de un impulso y si es algo que después de 6 o 12 meses lo voy a seguir utilizando. Después, evaluar cuál es mi situación financiera. Si estoy pagando el mínimo de la tarjeta, lo aconsejable no es tentarse con algún artefacto por más que tenga la oportunidad de financiarlo", alertó Valente en contacto con el móvil de LA BRÚJULA 24 durante el programa Nunca es Tarde.

"El ciberdelito está a la orden del día. El consejo es no comprar nada que llegue como una promoción a un mail. Si me gustó algo que me llegó por correo, voy a la página de ese comercio y lo busco directamente ahí. No hay que hacer click en ningún mail que me llegue. Además, es interesante ver comparadores de precios y entrar a la página oficial del evento para observar cuáles son las principales ofertas que ellos mismos promocionan", agregó.

Con respecto a las ventas, Valente aseguró que los números de la CACE marcan un crecimiento del 35%, aunque habrá que evaluar si se trata de una suba en el nivel de ventas o en recaudación. "Hay que tener en cuenta dos datos: primero que durante la pandemia hubo muchos comercios que comenzaron a vender online y segundo hay que ver si esos números son en pesos o en nivel de ventas. Si es en pesos, el dato es menor al nivel de ventas del año pasado", dijo.

El excandidato a intendente mencionó también que los rubros más destacados hasta el momento son electrónica y viajes, ya que muchos han aprovechado para hacer lo que se conoce como "turismo vacuna".

Por último y con respecto a las ventas que surgen desde Bahía Blanca, Valente mencionó que los principales rubros son "ropa deportiva, libros, productos de uso industrial, talabartería y ferretería. Además remarcó que existe una buena posibilidad para las autopartes".