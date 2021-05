La bronca de Sansinena tras otro polémico arbitraje: "Nos metieron la mano en el bolsillo"

Sergio Priseajniuc, DT de Sansinena, expresó esta tarde su fastidio luego de la derrota sufrida ayer de visitante, ante Deportivo Madryn, y fue contundente respecto a la actuación de la terna arbitral.

EL GOL QUE LE ANULAN CONTRA DEPORTIVO MADRYN

"Contra Sol de Mayo sufrimos esa anulación increíble y tratamos de mantenernos tranquilos. Les dijimos a los jugadores que no hagan declaraciones sobre este tema, para que no nos vuelvan a perjudicar. Pero vamos a Madryn y nos pasa de nuevo. Entonces la verdad estoy cansado, así te hunden y te frenan. Hoy podríamos estar punteros, pero nos metieron la mano en el bolsillo", dijo el DT en comunicación con El Deportivo 24.

EL GOL QUE LE HABÍAN ANULADO ANTE SOL DE MAYO

"En el gol nos cobraron viento en contra (sic). Es un gol legítimo, lo festejamos todos y no sabemos por qué el línea levantó la bandera. Pero no fue la única jugada. El línea levantó la bandera en todos los ataques. Reconozco que el penal estuvo bien cobrado, pero hubo varias en las que cobraron cualquier cosa. Por eso no me quedo más callado", agregó.

Priseajniuc aseguró que decidió ponerse al frente del reclamo porque estas cosas no pueden seguir pasando. "Con esos puntos estaríamos punteros", se quejó.

"Los jugadores hacen un esfuerzo bárbaro y salgo a declarar por ellos. Hay que empezar a hablar porque esto no puede seguir pasando", completó.

La terna arbitral estuvo liderada por Joaquín Gil (San Pedro), mientras que el línea que anuló el tanto fue Leonel Suárez (San Antonio Areco).