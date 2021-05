Crece la expectativa por el especial de comedia de Soy Rada en Netflix

Días atrás, Netflix lanzó el primer tráiler de Soy Rada: Serendipia, el especial de comedia que llegará a la plataforma el próxima 27 de mayo. “Serendipia” es el espectáculo en el que Agustín “Soy Rada” Aristarán cuenta cómo llegó a ser uno de los comediantes más prestigiosos de Latinoamérica.

Nacido en la comedia y la magia, y criado en la música e Internet, el bahiense maduró y creció para convertirse en un artista ecléctico y original. Del teatro callejero y la música infantil, pasó a tener reconocimiento internacional y más de 3 millones de seguidores en redes sociales.

“Estrenar Soy Rada: Serendipia en Netflix es una sensación muy difícil de describir, saber que va a estar presente en más de 190 países nos da dimensión de lo grande que es el mundo. Serendipia es una obra que hicimos mucho en vivo y la respuesta del público siempre fue de gratitud. Recomiendo que lo vean porque hace bien", comenta el comediante.

"Ningún camino es lineal en la vida de nadie: hay atajos, hay laberintos y está el azar haciendo su parte. Serendipia es un recorrido por eso, porque te permite reconciliarte con la vida tal cual es y encontrar la fortuna en los hechos más inesperados. Este es mi segundo especial de comedia en Netflix y es completamente diferente, porque yo estoy diferente. Tengo un equipo más grande, una banda en vivo, una historia y una estructura narrativa muy diferente, hay mucho Standup y no es un show de Standup, hay magia y no es un show de magia, hay música y no es un recital. Es difícil de describir", concluye el artista.

Fuente: LB24 / Pronto.