"Podemos recuperar clases los sábados o en vacaciones, pero la muerte no se debate"

Sergio Berni lleva adelante una serie de actividades en Bahía Blanca, particularmente centradas en la renovación del parque automotor de la Policía de la ciudad y la región y, pese a lo apretada de su agenda, pasó por los estudios de LA BRÚJULA 24, donde dejó sus sensaciones sobre diversos temas, no solo aquellos ligados con la seguridad, sino también aspectos vinculados con la salud, desde su condición de médico.

"Hablé con un grupo de madres que pedían las clases presenciales y les decía que comprendo como padre la ansiedad. Sé que la escuela es irremplazable y las clases por Zoom no son tan efectivas. Pero tampoco se puede discutir que la situación sanitaria está complicada, que colapsó la Ciudad de Buenos Aires y eso impactó negativamente en las camas del Conurbano. Y termina repercutiendo en el Interior del país", resalto el ministro se Seguridad bonaerense, en un fragmento de su charla en vivo y al aire con el periodista Germán Sasso.

Y sostuvo que "más allá de comprender lo que significa que un chico vaya a un aula, mi hermana estuvo 15 días en terapia intensiva en un hospital público con la obra social más cara. Un amigo necesitaba una operación urgente y terminó muriendo porque no había cama para él. La mayor cantidad de las que se desocupan, son porque los pacientes fallecen".

"No soy alarmista, soy médico especialista en emergencias, cirujano, trabajé en las peores condiciones sanitarias y no me asusta nada. Pero uno tiene que recorrer las terapias intensivas y las morgues. Hay que estar presente cuando a una persona se la va a intubar y se despide de su familia sin saber si la va a volver a ver. El ministro de Salud no se levanta todas las mañanas para ver a quién va a joderle la vida. Lo que hace es tratar de buscar soluciones a un problema que puso de rodillas hasta a los países más poderosos del mundo", reflexionó Berni.

En otro tramo de la nota, el funcionario bonaerense analizó que "cuando se meten las especulaciones políticas en el medio comienzan los problemas. Alguien se imagina a Churchill discutiendo con el alcalde de Londres si los chicos van o no a clases. Ya tenemos 100 veces más que los muertos de Malvinas. Es de buen argentino respetar las decisiones que toma la autoridad necesaria porque no hacerlo profundiza la pandemia y las medidas. Todos venimos haciendo un gran esfuerzo hace más de un año".

"Esta semana, la crisis de los contagios estuvo en India. El mundo estaba asombrado porque tenía 300 mil contagios por día y la Ciudad de Buenos Aires tuvo la semana pasada el doble del índice de infectados en proporción. El sistema no colapsó porque la Provincia pudo contener esa demanda. Por eso tenemos que hacer el esfuerzo en bajar la circulación porque desde el Siglo XIII la ciencia no descubrió otra medida tan efectiva", sintetizó.

Más de Berni en frases

"Los primeros en tener la vacuna rusa en América Latina fue Argentina. Y eso no fue casual, garantizando que iba a llegar antes de 2020 tal como ocurrió. Salvo aquellos que la producen, ningún país tuvo vacunación rápida. Hoy tenemos al 100% del sistema de salud totalmente vacunado entre los que se anotaron. Eso hizo desplomar la curva de contagios y estamos con altos índices en las franjas de personas de riesgo".

"No se está cumpliendo con los contratos, pero si eso ocurriera para agosto o septiembre tendríamos a todos los grupos de riesgo inoculados. También la vacunación genera mutaciones virales, por eso es necesario seguir cuidándonos y apelar a restricciones. Estamos en posibilidad de comenzar a ponerle fin a esta pandemia, pero se necesita de vacunas y responsabilidad social".

"Esta es una cuestión de conciencia y dependerá de eso para tener éxito de acá a fin de año. Las autoridades sanitarias brindan directivas pensando en estas medidas. No tengo dudas que hay que hacer una cuarentena estricta. Estamos hablando de 30 mil contagios por día y eso hace colapsar el sistema de salud".

"Este virus tiene la particularidad de que está exento de la excelencia del tratamiento médico. Dos pacientes que se contagian de un mismo portador, los dos van a terapia, uno evoluciona bien y el otro muere. No soy tremendista, pero hay que entender que tenemos que acatar las decisiones del gobierno nacional. Podemos discutir si las clases se pueden dar los sábados o si habrá o no vacaciones. Lo único que no se puede debatir es la muerte".

"Si el sistema de salud público no se hubiese preparado, estaríamos como hoy está India. En los cuatro anteriores solo se hicieron refacciones en las guardias, que no está mal pero que es totalmente insuficiente. Estamos colapsados, pero ningún bonaerense se quedó sin atención. Si seguimos abusando de eso, nuestro futuro está escrito".