Piden 15 años de cárcel para un hombre acusado de abusar de su hermana

Una pena de 15 años de prisión solicitó hoy la fiscal Marina Lara, titular de la UFIJ N° 14, contra el hombre acusado de abusar durante muchos años de su propia hermana. El tremendo caso fue explicado la semana pasada por Yolanda, la propia víctima, en LA BRÚJULA 24.

"Voy contra toda mi familia, a denunciar el abuso de mi hermano y de mi papá, que lo hacía con ayuda de mi mamá. Fuimos todos abusados, pero ellos dicen que miento, mi hermana incluso sale de testigo de él -padre- y ella misma fue abusada", agregó la mujer que ahora tiene 32 años.

"Mi mamá estaba el día que dije que mi hermano me abusó y me trató de drogada, que no era verdad", recordó con la voz entrecortada. Y siguió: "Toda la familia como si nada. Empezó mi papá y después siguió mi hermano, ella -por su madre- me bañaba y me dejaba con mi papá en la habitación, como lista para que me abusara".

Por su parte, Fernanda Pétersen, la abogada defensora de Yolanda solicitó 20 años, mientras que la defensa del acusado solicitó la absolución.

Consultada respecto de tiempos, la damnificada indicó que "todo esto duró hasta que me fui de mi casa con mi pareja, cuando tenía 19 años". Y detalló: "Mi papá no me penetraba, hacía otras cosas, pero mi hermano sí. El día que murió mi papá me sentí tranquila, fue una pesadilla", finalizó.

La sentencia se conocerá el próximo 11 de mayo.