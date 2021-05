Dichiara le contestó a Gay: "El hospital modular no resuelve el problema de Bahía"

El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, salió al cruce esta mañana en LA BRÚJULA 24 de los dichos de su par de Bahía Blanca, Héctor Gay, quien había advertido la necesidad de que esté operativo el hospital modular en la vecina localidad balnearia para descomprimir la saturación en el Hospital Penna.

"Es la segunda vez que Gay pide cosas de Monte Hermoso. La primera también me extrañó porque tenemos buen diálogo, cuando la Provincia le anunció a Bahía Blanca que bajaba a Fase 3 y pidió solidaridad a todos los municipios de la región que también acompañen. Monte Hermoso no se encontraba en situación para bajar de fase", sostuvo Dichiara, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y resaltó: "El hospital modular arrancó el año pasado cuando se empezó a pensar en la temporada de verano. Allí pensamos que los casos podían aumentar. En Argentina se pensó que se iban a hacer 18, de los cuales 5 iban para la Costa Atlántica y en principio eran 4 entre los que no estaba incluido Monte Hermoso. Hice el planteo para que Bahía Blanca sea la ciudad elegida y me contestaron que en Bahía no lo consideraban como algo prioridad. Por eso lo pedí para mi ciudad".

"Si entrás al hospital modular de Monte, que aún no está inaugurado, tiene consultorios, un amplio laboratorio y camas que no son de terapia intensiva. Son para prevención de Covid, para que la gente vaya a hacerse los testeos. Nunca me metería en los temas de Bahía Blanca, tengo que tratar de cuidar la salud de la gente de mi distrito. Estamos hablando de un espacio que no está pensado para atender terapias intensivas. Nuestra ciudad no necesita modificarlo porque la situación está relativamente controlada. Tampoco tenemos médicos terapistas", mencionó el dirigente peronista.

Luego, Dichiara apuntó contra Gay sobre otra de las medidas tomadas: "Yo no puedo eximir del pago de tasas al comercio de mi localidad. Estaría bueno saber si en Bahía Blanca, las empresas del Puerto o el Polo están exentas también de pagar seguridad e higiene o solo incluye a aquellas que están cerradas por la pandemia. Cada uno sabe qué hacer con su comunidad y para algo nos han elegido".

"Por suerte acá en Monte Hermoso estamos bien, esperando que se habilite el hospital modular no solucionará problemas de Bahía Blanca, más allá de que queremos que quede operativo lo antes posible. Y no tenemos ningún tipo de miedo en tomar la medida que haya que tomar para cuidar a los montermoseños. Tanto el ingreso como el egreso de gente de Monte Hermoso está liberado, más allá de que le pedí a los vecinos que si viajan extremen las medidas de cuidado y lo hagan solo si es por algo impostergable porque si regresan infectados ponen en riesgo al resto", concluyó.