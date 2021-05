Berni analizó que "desde el inicio de la pandemia, los delitos son más violentos"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, visitó esta mañana los estudios de LA BRÚJULA 24, minutos antes de formalizar la entrega de patrulleros para Bahía Blanca y los distritos de la región, en el marco de una serie de actividades que iba a incluir al gobernador Axel Kicillof quien, finalmente, desembarcará en la ciudad el próximo jueves, donde presentará obras de agua en ABSA.

"Estamos entregando patrulleros que llegaron entre sábado y domingo. Estamos empezando a colocarles los equipos de radio, retirándose de los móviles que se dan de baja. Y comenzarán a partir de hoy a funcionar. De aquí al lunes estarán todos en la calle. Son casi 60 para toda la zona desde Carmen de Patagones hasta acá. El Intendente me había pedido 15/20 y le vamos a dar algunos más, pese a que venimos bien en el descenso en la cantidad de hechos delictivos. El parque automotor está hecho pedazos y hoy un vehículo queda parado porque le falta un repuesto insignificante", destacó Berni, durante el inicio de la charla con el periodista Germán Sasso.

En tal sentido, agregó que "hay policías que no saben manejar, por eso creamos una escuela de pilotos, incluso con las motos. Tuvimos que comprar 400 motos de baja cilindrada para crear una escuela que les enseñe a conducirlas. Estamos haciendo vuelos sanitarios permanentemente, poniendo en marcha un sistema que estaba frenado. Son aeronaves que son de la gobernación, pero están a disposición de la Policía. También estamos trabajando en un proyecto para incorporar helicópteros para contribuir con la Policía Rural, que debe ser modernizada y equipada. Estamos haciendo una especialidad en la escuela para egresar a agentes especializados en Policía Rural, con una tecnología que muy pocos países tienen".

"La responsabilidad de combatir el narcotráfico es del gobierno nacional, no de la Policía bonaerense. Sí lo es trabajar conjuntamente en las investigaciones y la labor en el narcomenudeo. Una vez que tenemos la información, entregamos el resultado de una investigación a la Justicia Federal. Aquel policía que no cumple con la reglamentación, debe ser separado de la fuerza con las garantías de los procesos legales correspondientes. Todos los delitos son importantes, en Bahía Blanca se está trabajando de manera bastante contundente y toda esta situación de pandemia hizo que haya mucha más violencia en los delitos, pero para nosotros es tan delicado un homicidio como un abigeato", resaltó el ministro bonaerense en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, sostuvo que "no creo en el estado policial para controlar la velocidad de circulación de un virus. La Policía combate delitos, está para ayudar al Intendente, pero la responsabilidad de los aspectos sociales incumplidos no es de la fuerza. Las habilitaciones las hace un municipio y tiene un organismo de inspección para tal fin. En muchos municipios, se puede pedir colaboración para que los inspectores no sean agredidos, pero hasta allí llega nuestra facultad".