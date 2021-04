Suteba duda del número de contagiados: "No se corresponde con la realidad"

SUTEBA Bahía Blanca presentó hoy un amparo ante el fuero provincial en el que solicitan la suspensión preventiva de la presencialidad escolar en medio de la segunda ola de coronavirus.

"Venimos viendo un aumento exponencial de los casos en la ciudad y consideramos que la presencialidad escolar favorece a esta situación. Todos los epidemiólogos afirman que hay que disminuir la circulación al mínimo y consideramos que la presencialidad escolar genera un movimiento importante de gente. Más allá de lo pedagógico, que es muy importante, hoy debemos salvaguardar la salud de las docentes y auxiliares", mencionó esta tarde Ana Canullo, titular del gremio docente en la ciudad.

Según Canullo, los números vertidos en las últimas horas por parte de Jefatura Regional y Distrital y por el Consejo Escolar, no se corresponden con la realidad. Según estas cifras, hasta ayer en la ciudad hay 56 burbujas que se habían activado por casos sospechoso o confirmados sobre un total de 3454.

"Esas cifras no se corresponden con la realidad. Si uno mira los números oficiales del Municipio, ha habido un incremento importante de casos entre las personas de 9 y los 19 años desde el retorno de la presencialidad. Creo que hay fallas en el método para sistematizar los datos", aseveró.

"Hay cosas que no cierran, porque la mayoría de los chicos de esas edades están escolarizados. Además, conozco muchas escuelas que tienen burbujas aisladas", agregó.

Canullo mencionó que en las escuelas de la periferia, los chicos no tienen acceso al sistema de salud y no cuentan con los recursos económicos como para realizarse un hisopado. "Las madres llaman al establecimiento diciendo que tal alumno no asistió porque está engripado. Pero cómo saber si es apenas una gripe o es COVID. Hoy acceder a un testeo es imposible para esos chicos y de esta manera se convierten en agentes de contagio en diferentes establecimientos", se quejó.

"El año pasado nos encerraron a todos cuando prácticamente no había contagios. Ahora estamos en un escenario mucho peor, con los hospitales colapsados, pero estamos asistiendo a las escuelas", completó.