Montanaro: "Necesitamos que la justicia ayude con las imputaciones" de las fiestas clandestinas

Las fiestas clandestinas siguen siendo una constante en Bahía a pesar de la gravedad de la situación sanitaria y los operativos de fiscalización que las disuelven se quedan cortos ante la falta de sanciones contra los participantes.

José Montanaro, director general de Fiscalización en Municipalidad señaló que es necesario que la justicia ayude con imputaciones para evitar la reincidencia de estas actividades.

"Es necesaria la ayuda de la justicia en cuanto a imputaciones que generen un después de estas actividades (las fiestas clandestinas). Que no sea lo mismo hacerlo que no hacerlo. No sé cuáles serían esas medidas, pero se desprenden del Código Penal", dijo en el programa Nunca es Tarde que se transmite por La Brújula 24.

Montanaro afirmó que siguen dándose "fiestas o eventos" y "este fin de semana tuvimos dos importantes de 70 y 80 personas". La constante de estas reuniones, que están prohibidas para evitar los contagios de coronavirus, es el grupo etario: personas entre 17 y 25 años, que actúan "con total desaprensión a lo que es el cuidado personal".

"Las personas que organizan o los concurrentes tienen muy claro que está prohibido, ellos mismos manifiestan que esperan el desalojo", afirmó Montanaro, quien agregó que el personal de fiscalización no es autoridad de aplicación de los DNU y que lo que hacen ahora está amparado en la normativa local.

Estas reuniones se comenzaron a producir en septiembre y tuvieron picos en noviembre y diciembre. En enero bajaron, pero desde febrero "volvió a levantar", comentó el funcionario municipal. Además, dijo que es frecuente escuchar entre los participantes que lo hacen porque no existe ninguna sanción.