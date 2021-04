"No podemos tener la guardia baja, hay que restringir la movilidad"

El secretario de gobierno Adrián Jouglard se refirió en LA BRÚJULA 24 a la responsabilidad individual a la hora de afrontar la segunda ola en Bahía y dijo que “no hay que tener la guardia baja”.

“En la medida en que cada uno no entienda que esto tiene que ver con las decisiones individuales, las restricciones no van a tener un gran impacto. Se está viendo que las restricciones en el conurbano no están siendo efectivas”, sostuvo Jouglard.

“Más allá de los cambios de fases, si cada uno no entiende que esto depende de cada uno, las decisiones no tendrán un gran impacto. Sabemos que en Bahía y la región el virus es más contagioso y es importante que todos sepamos que el riesgo es mayor y que hoy no podemos tener la guardia baja y que hay que restringir la movilidad entre todos”, agregó en el programa Una Buena Razón.

Luego continuó diciendo que “todas las restricciones que tienen que ver con fases o movilidad actúan sobre actividades económicas que se modifican, pero la situación ha demostrado que no tienen un gran impacto en la disminución de los casos”.

“La cepa que circula en Bahía es mucho más activa que lo que venía siendo, por eso hay que extremar las medidas. Más allá de algunas fiestas en domicilios privados logramos reducir la movilidad nocturna con la restricción horaria”, sentenció.