El día que Iorio habló desde un patrullero cuando era detenido

Pocas horas después del violento episodio por el que es juzgado -amenazar y golpear a un policía, el cantante Ricardo Iorio habló mano a mano con La Brújula 24, instantes antes a ingresar a Fiscalía.

En esa oportunidad, se presentó ante la fiscal Claudia Lorenzo, se negó a declarar por ordenes de su abogado Juan Ignacio Vitalini, y horas más tarde recuperó la libertad. De todas formas quedó imputado por el delito de "amenazas calificadas por la exhibición del arma".

"No todos los policías son iguales. Este hombre no me conocía, no era del pueblo. Hubo un malentendido y me sacó de lugar el codo. De ninguna manera lo amenacé con el arma. Es legal, no estaba cargada. Me muevo en los montes y hay jabalíes", relató el detenido ante las consultas del periodista Germán Sasso.

Al ídolo del género musical en el que se desempeña hace décadas se lo pudo ver con uno de sus brazos (el izquierdo) vendado y un corte suturado a la altura de su cabeza, producto del forcejeo que mantuvo con el agente alrededor de las 19:30 del 26 de enero de 2018.

Cabe recordar que quien fuera el fundador de las bandas V8, Hermética y Almafuerte se quiso resistir al arresto y pasó la noche internado con custodia policial producto de las mencionadas heridas sufridas.