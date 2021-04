La columna de la Ubfal: Masterchef tuvo el mejor rating de la temporada

Laura Ubfal, reconocida periodista capitalina de espectáculos, desarrolló su habitual columna con las principales noticias de la farándula, dentro del programa "Vive Cada Día" que se emite por LA BRÚJULA 24.

Aquí, un resumen de los temas salientes

"Se disparó MasterChef Celebrity 2 con picos de 20 puntos en la noche en que cocinó Santiago del Moro en dupla con Candela Vetrano y dio una clase de nivel gourmet. Pero la figura de la jornada fue Damián Betular, que enamoró en el Día del Beso, fue TT y se convirtió en el rey de los memes en este martes. En la definición, Hernán Montenegro venció a Alex Caniggia que deberá esforzarse en el jueves de última chance. Hay que agradecer a los tuiteros, realmente creativos, que logran toques de humor geniales en las redes".

"Marley estuvo invitado a Flor de Equipo y con su habitual estilo y humor, le adelantó a Flor Peña lo que está viviendo al conducir las grabaciones de "La Voz Argentina" que estaría debutando el próximo lunes 17 de mayo por Telefe, en medio de un contexto que complica la previsión en un futuro lejano a partir de la gran cantidad de contagios que golpean a la televisión argentina. Contó Marley que graban hasta 10 horas diarias, pero que lo pasa muy bien junto a Ricardo Montaner, en el ida y vuelta con sus hijos, Ricky y Mau, con Sole Pastorutti y Lali Espósito".

"Ángel de Brito se aisló en este martes por un caso estrecho, aunque no tiene síntomas, afirmó: '¿Qué pasó todo este año que no usamos barbijo?, los pocos casos que hubo en LAM vinieron de afuera, escuché al Dr Trivisonno que dijo que lo importante es la distancia'. El conductor dio su opinión sobre el hecho de que algunos canales y comunicadores decidieron usar barbijos ante cámaras. Justamente en su ausencia, apareció Karina Iavícoli con barbijo (no lo hacía antes en Nosotros a la Mañana) y luego salió del aire sin explicación cuando las angelitas estuvieron contra su decisión. Ella no quiso hablar, pero por lo que sabemos la producción le pidió que deje de lado el barbijo y la periodista prefirió retirarse del piso".