Coronavirus: Farmacias bahienses evalúan si corresponde vender el test rápido

El Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca está evaluando si corresponde a las droguerías o a los bioquímicos comercializar el test rápido de coronavirus que recibió el visto bueno del ANMAT.

"En las próximas horas vamos a definirnos si es apto para la venta en todas las farmacias. Si corresponde a las farmacias, lo vamos a vender, si corresponde a los bioquímicos, vamos a seguir manteniéndonos en la misma condición", dijo Silvia Godoy, presidenta de la organización profesional local, en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

La prueba rápida que está autorizada para la venta en farmacias viene con la indicación de que debe ser aplicada por un profesional, en este caso un bioquímico. Por esa razón se debate si se venderá directamente en las droguerías o será a través de los profesionales en análisis.

"No es algo que se puede hacer mirando un videíto de YouTube. Se lo tengo que llevar al bioquímico que me lo haga, tengo que tener un turno y saber interpretar, no es lo mismo un test de embarazo, de celiaquía o de colesterol, que son mas comunes", agrega Godoy.

La farmaceuta advierte que no quieren "venderle a alguien algo que vale más de 2.000 pesos y que luego lo mal use, no lo sepa usar o lo mal interprete. Hacer eso es ir para atrás".

"Todo lo que hemos estudiado desde hace seis meses hasta ahora, nos indica que no es para uso casero. Pero no queremos que sea un container que llegó y nos usen como boca de expendio", afirmó.