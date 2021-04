El Covid se llevó a su padre y ella está internada: "Por favor tomen conciencia"

Flavia Stalldecker es de la localidad de Algarrobo y está internada en Bahía Blanca por Covid19. Allí perdió a su papá a causa del virus que casi se lleva a su mamá también. Tras seis días recibiendo tratamiento le envía un conmovedor mensaje a la gente para que se cuide.

"La enfermedad se ha llevado a mi papá, casi también a mi mamá y por poco a mí también", contó en un conmovedor video.

Flavia, quien es Jefa Distrital de Educación, agregó: "Les pido por favor que se cuiden, que se concienticen, que traten de aislarse, de mirar al otro con amor. De no estar en el no me importa".

Hizo hincapié, además, en que no se debe subestimar al virus, pese a la edad y la condición física que se pueda tener: "Yo soy una persona sana, que se alimenta bien, que no he fumado, que hago relativamente ejercicio todas las semanas y, aún así, me está costando recuperarme. Les pido por favor conciencia, si no es por ustedes al menos por el otro. Cuídense".

Flavia tiene 47 años, y es esposa del delegado municipal de Algarrobo, localidad en la que varios vecinos han manifestado su intranquilidad dada la multiplicación de casos positivos de Covid-19 en los últimos días.

Fuente (información y video): InfoVillarino