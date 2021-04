Batista incluirá a Lautaro Martínez en la lista de los Juegos Olímpicos

Fernando Batista, entrenador de la Selección Argentina Sub 23 y Sub 20, pasó por Jugador 23 por la pantalla de TyC Sports y se refirió a la convocatoria de cara a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, que se disputarán este año por la pandemia, y aseguró que citará a algunos jugadores consagrados en la Mayor pero en edad para disputarlos, como es el caso de Lautaro Martínez.

"Llegado el momento, en junio, veremos cómo está la actualidad de cada uno para poder tratar de elegir de la mejor manera. Es difícil, hay una camada de chicos que está en un nivel fantástico. En la lista de 50 jugadores, a Lautaro Martínez lo voy a poner, es un jugador de la edad", reveló. "Hoy tenés una camada de chicos que hoy están en Selección Mayor como es el caso de Juan Foyth, Exequiel Palacios o Lautaro y uno los tiene que poner", agregó.

Por otro lado, elogió a Lisandro Martínez, futbolista de Ajax, y aseguró que también lo convocará no sólo por su nivel sino que también porque puede jugar en más de una posición. "En esta última gira estaba para venir, pero por la pandemia no pudieron salir de Holanda, ni él ni Marcos Senesi. Al Preolímpico no lo dejaron ir desde Ajax, pero está dentro de la nómina", declaró. "A mi me gusta de central. Lo he visto jugar de volante y lo hace bien, pero me gusta de central, donde jugó siempre. Te da esa posibilidad de que puede ser central, lateral o en el medio. Cuando llevás 16 jugadores de campo a veces esos jugadores son importantes. Como entrenador hacés esa evaluación y en esas posiciones lo hace bien", añadió.

Por último, el Bocha se refirió a cuando los clubes deciden no ceder jugadores para las Selecciones Argentinas juveniles. "Convivimos con eso todo el tiempo. Hubo técnicos que se fueron, como el Tata. Pero uno no se tiene que enojar, tiene que estar preparado para eso. A veces te molesta más cuando es del fútbol local. A veces estás planificando a un equipo y te da bronca. Yo lo que hago siempre es mirar hacia adelante", concluyó.

Fuente: TyC