Alberto Fernández descartó el regreso del IFE: "Por ahora no hace falta"

"Hoy por hoy no hace falta" (una ayuda económica) pero no cerró la posibilidad de evaluarlo en un futuro "si hiciera falta" dijo el presidente Alberto Fernández en declaraciones radiales.

El presidente también se refirió al "tema delicado" de la discusión respecto a la posibilidad de que se realice un reajuste de tarifas, como vienen pidiendo las empresas distribuidoras. "Cualquier corrección debe hacerse teniendo en cuenta la situación económica que enfrentan los argentinos", expresó.

"Los argentinos no están en la panacea, vienen de cuatro años de destrucción macrista y los agarró la pandemia, y con mucho esfuerzo del estado nacional y de la mayoría de los argentinos", agregó

A juicio del gobierno las nuevas medidas restringen la circulación básicamente nocturna y no afecta a la actividad económica. Las medidas “no son como las de marzo del año pasado”, aseveran.

Por otra parte, en más de una oportunidad el ministro de Economía, Martín Guzmán afirmó que no se volvería a instaurar este tipo de ayudas y cabe recordar que no están contemplados fondos especiales en el presupuesto nacional para atender una segunda ola del Covid.

Justamente por indicación de la cartera económica ya desde el último trimestre del año el gobierno optó por reemplazar los ATP por el programa instrumentado por la cartera laboral -los REPRO - que también significan el pago de una parte del salario de los trabajadores aunque la asignación de esta ayuda tiene un control más exhaustivo que el implementado con los ATP.

FUERTES CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN

El presidente Alberto Fernández se expresó tras el anuncio de las nuevas restricciones para frenar el incremento de contagios de coronavirus y cargó contra los opositores que lo critican.

"Hay que se un imbécil profundo o una muy mala persona para decir que hago esto para evitar las PASO", dijo, indignado, al criticar el comunicado de Juntos por el Cambio en el que la oposición cuestionó las medidas restrictivas ante la pandemia.

En ese texto, JxC afirmó: “Nos parece particularmente preocupante que frente al fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno nacional la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas”.

Fernández se enojó con lo que vinculan las decisiones presidenciales con la posible postergación de las elecciones primarias, un proyecto que avanza en el Congreso por impulso oficialista. "Leí el comunicado. Era impactante, se oponían porque sí. Me quito el traje de presidente, me visto de ser humano, y no me es grato ver chicos contagiados, que se pasan la botella de cerveza transmitiendo el virus. Después contagian a sus padres y abuelos", dijo.

"Lo que estoy haciendo no es más que lo que hace el mundo. Ayer un imbécil me llamaba dictador. ¿Cuál es la dictadura? ¿Cuidar a la gente? Miren los números, 20 mil casos. Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas o una muy mala persona. Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. Por favor, cómo pueden pensar semejante barrabasada. Si tengo que perder una elección por esto la pierdo", lanzó.

Sobre las medidas anunciadas señaló: "Los contagios se dan en los transportes y en las reuniones sociales", afirmó en diálogo con Radio Con Vos. Y pidió a las personas no circular con otra gente "exponiéndose" a contraer el virus.

Además, negó tener discrepancias con el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, respecto a la nocturnidad. Y destacó que desde el criterio epidemiológico lograron llegar a un acuerdo.

"Me dijo (Larreta) que cerrar los restoranes a 10 de la noche podía generar un daño innecesario a la gastronomía y que él se comprometía a reducir el aforo y controlarlo, que solo se pueda comer al aire libre y no en lugares cerrados, ponerse más exigente con los protocolos y yo atendí a esos argumentos", manifestó.

Más adelante adelantó su pedido a la secretaría Legal y Técnica para que se incluya en el DNU que regirá a partir de mañana la prohibición para que se pueda comer en los salones cerrados de los restaurantes y que solo se pueda hacer en mesas al aire libre.

