Alarma en Masterchef Celebrity: el "Loco" Montenegro tiene coronavirus

El bahiense Hernán “Loco” Montenegro confirmó hoy que dio positivo de coronavirus, por lo que se encendieron las alarmas en Masterchef Celebrity.

Recordemos que el exbasquetbolista actualmente es participante de MasterChef, pero como bien se sabe los programas están grabados por lo que hasta el momento no se indicó un peligro de contagios entre demás concursantes famosos. La producción del programa aún no hizo referencia al respecto.

Sobre la vacunación contra el virus del Covid-19, el ex basquetbolista hizo polémicas declaraciones: "No me pienso vacunar nunca. Esa vacuna es una porquería, sé que trae muchos problemas que todavía no estamos viendo porque hace poco que está pasando. Respeto a quien se quiere vacunar, cada quién es cada quién, pero yo no me pienso vacunar jamás".