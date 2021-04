Maurizi: "Necesitamos ser muy inteligentes para poder seguir con las reuniones sociales"

El infectólogo Diego Maurizi habló esta mañana con el equipo del programa "Bahía Hoy", que se emite por LA BRÚJULA 24, sobre la suba de casos de coronavirus a nivel general, y comentó que "tenemos que ser muy inteligentes a la hora de mantener las reuniones sociales".

"Hay que pensar que este ascenso se debe a las vacaciones que se ha tomado la gente, inclusive por cortos periodos, porque se hizo sin aplicar los protocolos, más allá de que para todos han sido difíciles", resaltó el especialista.

Y agregó: "Me parece que tenemos que aprender del error, perdonar y modificar en base a lo que nos dice la ciencia, creo que ese es el camino. El año pasado, primero apareció el problema en el AMBA y después circuló por todo el interior, pero esta vez no, fue una explosión general. Todo el país ha circulado por todos lados y no se hizo bien, no se respetó el aforo permitido".

En esa misma línea, Maurizi refirió que "no sabemos cuando dejará la gente de salir de vacaciones porque lo hacen por el fin de semana y hay encuentros sociales distribuidos a lo largo de todo el año".

"Tenemos que pensar en un encuentro social, pero inteligente y responsable"

Sobre ello, detalló que "debe haber cada 3 o 4 metros cuadrados una persona", y dijo que "por más que estemos en invierno, ventilar los espacios cerrados es importante y cuanto menos se exhalen gotas, mejor, con lo cual si uno va a cantar que lo haga lo más alejado del resto posible".

Por último, a nivel general, consideró que "los eventos super contagiadores hay que cerrarlos o controlar que puedan abrir inteligentemente. Si no disponemos de gente para hacerlo, hay que cerrar. El Estado debe testear y aislar mucho más de lo que estamos haciendo. Y tiene que haber un contrato social muy claro, porque si le dicen a alguien que debe aislarse, tiene que hacerlo".

