Cursa un embarazo de riesgo, pero salió a "cazar" al ladrón que entró en su casa

"¿Mamá, por qué me roban a mí, si soy chiquita?". La imagen de su hija llorando hasta altas horas de la madrugada será difícil de borrar para Melisa, una vecina bahiense que vive en Chacabuco al 1.400.

Tal vez por eso, y a pesar de estar cursando un embarazo de riesgo (6 meses), salió a buscar al delincuente que en el pasado lunes ingresó en su domicilio y se llevó una mochilita en la que tenía elementos de valor pertenecientes a su pequeña hija.

"Me dedico a realizar ventas por internet. El lunes mis hijas estaban jugando afuera y cuando entraron a casa, descubrieron que había una ventana abierta. Pensamos que solamente nos habían robado una carpa, pero anoche descubrimos que nos faltaba una mochila que contenía diferentes artefactos electrónicos y cadenitas de oro que son recuerdos de mi abuela", mencionó la mujer en diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24, durante el programa Nunca es Tarde.

Ni bien descubrió el faltante y una vez que su pequeña logró conciliar el sueño, Melisa optó por no realizar la denuncia policial y comenzar su propia investigación para descubrir quién había sido la persona que había ingresado en su domicilio.

"Al que entró en mi casa lo conozco. De hecho, apareció en su moto, preguntando por mí, con algo abajo del brazo, que evidentemente eran todas estas cosas", reconoció.

"Ese mismo día me fui hasta Harding Green, donde todos lo conocen y di con la casa de su madre. A él no lo encontré, pero le dejé dicho que me devuelva las cosas que se llevó", relató Melisa.

"El que me robó no tiene domicilio fijo, anda empastillado todo el día y salió del penal hace 2 meses. Sé cómo se manejan estos tipos. Pero Bahía es muy chiquito. Ahora voy a esperar que todo esto termine, que mi bebé nazca y seguramente el tiempo nos va a volver a cruzar", completó la mujer.