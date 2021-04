Conte: "No organizamos la toma de tierras, luchamos por el derecho a la vivienda"

El dirigente político Néstor Conte aclaró el motivo de su presencia en la toma de tierras en un macizo del barrio Maldonado que fue desalojado esta mañana por la Policía, luego de que decenas de familias delimitaran terrenos con intenciones de instalarse, a partir de la histórica problemática habitacional que azota a la ciudad, aspecto que no difiere si se toma como referencia otras localidades del país.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Conte sostuvo que "Ni yo, ni el Partido Obrero ni el Frente de Izquierda organizamos tomas de tierras. Luchamos por el derecho a la vivienda y es una responsabilidad del Estado que los seres humanos vivamos como tales, no en condiciones de miseria o hacinamiento".

"En Argentina hay un faltante de 4 millones de viviendas y no existe un solo plan, ni siquiera para un trabajador que trabaja en blanco, está bajo la línea de pobreza y no califica para acceder a un crédito. Hay problemas sociales muy profundos, el de la garrafa social por ejemplo es uno de ellos. Si un vecino no puede acceder a una de ellas, menos aún van a llegar a su casa propia", describió, en el programa "Bahía Hoy".

Con relación a la tensa situación que se vivió en las últimas horas con Gustavo Ionni, quien se presentó en el lugar como propietario de las tierras, sentenció: "Este personaje que dice ser el dueño la pasó mal porque tenía una actitud provocadora contra gente que no fue violenta y solo quiere resolver su situación de falta de vivienda", recordando que parte de ese grupo de gente mantuvo una reunión con representantes de la comuna.

"Hay que esperar a que la gente se instale en un terreno baldío para que las autoridades se enteren del problema. El discurso de Gay en el Concejo Deliberante habló maravillas de las inversiones de los sectores económicos, sin hablar de pobreza. Los vecinos me dicen que si la Policía los saca hoy, mañana vuelven porque no tienen dónde vivir", añadió en otro segmento de la entrevista radial.

En paralelo, Conte se planteó una serie de preguntas: "Cuáles son las políticas de Estado del municipio, Provincia y Nación para encontrar una solución. Cuáles son los terrenos ociosos para que estas personas puedan edificar su vivienda, a las familias se les va la vida esperando. Tenés planes federales como el de Villa Rosas donde la demora en la entrega es tan extensa que los que se anotaron eran padres de un niño y ahora son abuelos".

"Por el mantenimiento que tienen los terrenos donde se produjo el conflicto ayer, se nota que a su dueño mucho no le interesaba. No promocionamos la toma de tierras porque debe haber una política de Estado, un relevamiento de terrenos para hacer viviendas populares y planificación social. Acá se deja a la deriva porque es preferible la especulación inmobiliaria o la usucapión. Yo acudí para charlar con esos vecinos para interiorizarme de la situación", enfatizó el histórico dirigente del Partido Obrero.

Sobre el rol de la clase política, disparó: "Cómo se discute en el Concejo Deliberante la problemática de la vivienda, un tema que no es nuevo. Queremos saber qué posición tiene la Provincia que, a juzgar por lo ocurrido en Guernica, fue mandar a la Policía y Berni con palos a desalojar. Aparecieron las tierras ociosas del V Cuerpo para el Procrear después de que los adjudicatarios se movilizaran y dejaron en evidencia problemáticas como los precios excesivos para acceder a un terreno".

"Los únicos que no respetan la propiedad privada de los individuos son los gobernantes. Mañana vamos a estar frente a la Municipalidad reclamando por alimentos. No estamos a favor de una toma porque no resuelve el problema de la vivienda, se necesitan soluciones habitacionales, no solo un terreno. Desde hace una década que no se ha construido nada", finalizó.