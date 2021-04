La respuesta de Gianinna a las declaraciones de Matías Morla: "Los buenos con los buenos"

El debut de TV Nostra, el nuevo programa deJorge Rial luego de su salida de Intrusos, llegó con una de las palabras más buscadas de los últimos meses: ni más ni menos que la del abogado Matías Morla, el representante legal de Diego Maradona en el momento de su muerte, y uno de los principales apuntados por los fanáticos maradonianos. Fue el blanco del repudio popular durante el velatorio y el sindicado en la marcha realizada el pasado 10 de marzo en el Obelisco.

Como él se encargó de decirlo en el reportaje, las únicas personas cercanas a Diego de las que guarda respeto son sus hermanas, a quienes representa en la batalla por la herencia. Sus principales adversarias son Dalma y Gianinna Maradona, con quienes tuvo reiterados cruces en redes sociales, y su madre Claudia Villafañe, que rompió su silencio luego de la muerte de su ex marido en Polémica en el bar cuando Mauricio D’Alessandro, el abogado de Morla, defendiera a su cliente de los comprometedores audios que difundió el documental de La muerte de Maradona.

Ninguna de ellas, ni Verónica Ojeda -madre del hijo menor del astro, Dieguito Fernando-, ni Rocío Oliva -última pareja del Diez y de quien según Morla seguía perdidamente enamorado- se manifestaron públicamente, a pesar de la repercusión en redes sociales que tuvo el programa. Sin embargo, Gianinna dejó en claro su postura, al avalar los lapidarios mensajes de uno de sus amigos en contra del letrado.PlayLas historias que compartió DJ Kelo777, amigo de Gianinna

EL DJ Kelo777 compartió su indignación por las palabras de Morla en una serie de historias en su cuenta de Instagram. Con la pantalla de la televisión clavada en TV Nostra, el artista filmó partes del reportaje en los que contradecía los testimonios del abogado. En la primera muestra toda su indignación con Morla, a quien define como una “lacra”: “No la quería a Rocío Oliva, te la cog... la con... de tu madre. No puede ser que a este chabón le den prensa, ni le dé la cara. Asesino”, comentó con furiosos gritos hacia la pantalla.

En la siguiente historia, se refirió al momento en el que Morla manifestaba haber compartido con el astro siete fiestas de fin de año. “¿El último (año nuevo) donde estuviste, Morla? Porque yo estaba y no te vi”, señaló el DJ, que ratificó sus dichos con un texto con la frase: “El último de su vida no estuviste. Mentiroso, lacra, cagón”.

El siguiente descargo fue en relación al comentario de Morla acerca de que Maradona y Claudia no tenían diálogo. “Mentira que Diego ni la atendía... ¿Por qué no contás a quien llamó Diego a las doce el año nuevo que vos no estuviste? Porque estábamos nosotros, vos no estuviste. ¿A quién llamó Diego por teléfono, a vos lacra o a Claudia?”; preguntó Kelo y compartió sus posteos con dos fotos. Una de Pelusa en sus tiempos de gloria con la frase “Se va a hacer justicia, descansá en paz”. Otra a modo de posdata, con Diego, Claudia, Dalma, Gianinna y su hijo Benjamín: “Lo que no vas a entender ni tener nunca en tu vida, Morlita. Amor, familia y respeto”.

Atenta a las palabras de su amigo, Gianinna compartió una historia con una foto en la que se los ve juntos y sonriendo a cámara y escribió unas palabras avalando su furia contra Morla. “Los buenos con los buenos. Por eso año nuevo todos juntos. Yo te amo Carli de mi corazón, máquina de verdades sin miedo. Amo tenerte en mi equipo”, escribió arrobando al artista que tiene casi 85 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Entre ellos, se encuentran también Dalma y Rocío Oliva.

Fuente: Infobae