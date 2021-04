Desde San Juan al espacio: conocé a la mujer que se anotó para viajar a la Luna

Un magnate japonés abrió una convocatoria en todo el mundo, para llevar gratis a ocho personas con él de viaje a la Luna en el 2023. Es así que dos jóvenes sanjuaninos, apasionados por la astronomía, se anotaron para participar del concurso que ofrece una experiencia única.

Silvina Luna Manrique es el nombre de una de las protagonistas de esta historia, quien rindiéndole honor a su apellido, tomó la decisión de participar en la propuesta.

“Soy aficionada a todo lo que tiene que ver con la astronomía, desde muy chica. Tengo amigos que se anotan a todas estas cosas, entonces me inscribí, pero nunca pensé que me podían llamar, y resulta que me dijeron que pasé a la segunda selección”, comentó Silvina en diálogo con el programa La Mesa Dominguera, que se emite por LA BRÚJULA 24.

“No se va a poder alunizar, pero sí orbitar. Mi cámara de fotos seguro la llevo, poder ver el espacio, la luna, todo tan cerca es un sueño”, indicó.

Manrique es licenciada en Turismo, especializada en Astroturismo y divulgadora de la ciencia. “He tenido muchas experiencias haciendo excusiones nocturnas, en observatorios y en altura”, afirmó.

El 30 de abril se conocerá quiénes son los que pasan a la tercera de las cinco etapas que tiene este proceso de selección de los participantes. “No me hago tantas ilusiones porque son muchas las personas anotadas y son pocos los elegidos”, afirmó Silvina.

A la espera de conocer a los elegidos, la licenciada ya recibió el apoyo de toda su familia, aunque, según dijo, al principio les pareció una locura, pero están muy contentos de que pueda alcanzar esta oportunidad inigualable.