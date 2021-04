Tras el positivo de Alberto, reiteran que una persona puede contagiarse pese a estar vacunada

La noticia del positivo en coronavirus de Alberto Fernández despertó múltiples interpretaciones, tomando como referencia que el Presidente se había inmunizado con la Sputnik V. Por esa razón, en LA BRÚJULA 24, la jefa del área de Infectología Hospital Penna, Laura Giordano, aclaró la situación para despejar dudas.

"La vacunación puede significar que no nos vamos a contagiar o en caso de que ocurra sea con síntomas leves o incluso que haya hasta asintomáticos. Por eso seguimos insistiendo que la prevención es un todo, no es suficiente la vacuna. Estamos observando que mucha gente recibe la dosis y no se contagia y los que sí se infectan desarrollan síntomas no tan graves", sostuvo Giordano, en el programa "Hoy También".

Y analizó: "Lo venimos diciendo desde el principio, es lo que mencionan los expertos en el mundo. El barbijo, el uso de alcohol, el distanciamiento social o la vacuna representan un bloque que si uno lo separa muestra un agujero. Con el tiempo iremos sabiendo más cosas".

"Cuando tenemos personal de salud con un contacto estrecho con una persona positiva, los sometemos al test de anticuerpos. La persona que tiene o tuvo Covid y se vacuna estará protegida ante cualquier cepa", sostuvo la doctora, en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, trazó una comparación: "La vacuna contra la gripe se aplica a un grupo específico de la sociedad y tiene una efectividad de entre 40 y 70% y lo que se busca allí es un efecto colectivo, para que el efecto en alguien que pueda contraer la enfermedad no sea tan delicado".