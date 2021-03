"Los salones de fiesta siguen habilitados, pero a las 2 deben cerrar"

El secretario de Gobierno del municipio, Adrián Jouglard, evaluó esta mañana en LA BRÚJULA 24 la realidad que enfrenta Bahía Blanca a partir de las nuevas medidas decretadas por el gobierno bonaerense a partir de la escalada de casos que se produjo en los últimos días y pone en riesgo la situación sanitaria de la ciudad.

"Hoy estamos en la misma situación que en el mes de enero, porque todas las actividades están habilitadas, salvo en la franja que va entre las 2 y las 6, donde quedan exceptuadas aquellas que son esenciales", sostuvo Jouglard en su charla con el periodista Germán Sasso; al tiempo que agregó: "Se busca disminuir los contactos sociales para no bajar la actividad económica. Las medidas debían venir por otra vía, porque la sociedad no iba a poder cumplirlas".

También analizó el otro ítem establecido para frenar los contagios: "Los encuentros en casas particulares que estaban habilitados para hasta 20 personas, bajan a 10. La medida tiende a desalentar aquello que venía pasando hasta ahora, cuando familias muy numerosas que no es conviviente se reunía a comer un asado porque se relajan las medidas. Si me preguntás si el Estado puede controlarlo, te digo que no".

"Pese a la restricción horaria, los salones de fiesta están habilitados, tienen protocolos, son los garantes y pueden desarrollar su actividad. La única restricción es el horario, debe desalojar a las 2 de la mañana. A algunos les sugerimos que inicien antes las ceremonias para tener más tiempo", aseguró el funcionario del gabinete municipal.

Por último, adelantó que "la Jefatura de Gabinete de Provincia va a anunciar una serie de restricciones seguramente el martes próximo. Si en lo personal levantamos la guardia en cuanto a las medidas de cuidado, la vamos a pasar mejor. Aquella segunda ola que se inició en países limítrofes, bajó al Conurbano y ahora ocurre en Olavarría va a replicarse seguramente en Bahía Blanca, nada hace pensar lo contrario".