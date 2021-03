Insólito: le ponen un poste de luz adelante del garaje

Un vecino de Rufino Rojas al 3000, en el barrio Villa Cerrito, está indignado por un poste. O dos.

Tal como se puede apreciar en las fotos, se los colocaron frente a su domicilio, impidiendo un correcto y libre paso hacia su garaje. Eso, explicó, hace que no pueda ingresar su vehículo con normalidad.

"Tengo un poste del cable y no puedo entrar la camioneta. No se cuantas veces he hablado para reclamar y nadie me contesta", refirió el hombre a través de un mensaje en el contestador de LA BRÚJULA 24.