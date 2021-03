Pasó la elección, pero sigue la interna: aún no se sabe si el presidente será Álvarez Porte

Este domingo, el radicalismo provincial votó a sus autoridades en el marco de las elecciones internas en las que, por caso en Bahía Blanca, la lista encabezada por el actual presidente del espacio, Emiliano Álvarez Porte, se impuso por un muy amplio margen, aunque alcanzando un porcentaje menor al 55% que requería la Junta Electoral para su reelección.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, el actual subsecretario de Seguridad de la comuna sostuvo que "estamos muy contentos a partir de la muy importante participación de los afiliados teniendo en cuenta el contexto de pandemia. Los resultados nos dejaron varios mensajes, entre ellos que el rumbo actual es el correcto".

"Suponíamos que nuestra lista en Bahía Blanca iba a ganar con holgura, sabiendo que en la Provincia iba a ser más reñido. Es bueno que esto ocurra porque habla del protagonismo de un partido que empieza a crecer y expandirse. Se trata de un proyecto colectivo, sin personalismos, para fortalecer a Juntos por el Cambio", enfatizó el actual líder del radicalismo local, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Sobre el encendido debate previo a los comicios, consideró que "las disputas internas son parte del juego de la democracia, el debate tiene ese calor que nos aportan las discusiones a partir de la retórica. La Junta Electoral del partido designará quién será el presidente y hay posibilidades de que se impugne. Ya ocurrió una vez con Cabirón, cuando es tan grande la diferencia primará lo que definan los afiliados".

Por último, luego de confirmar que la Provincia comunicó que a nivel bonaerense ganó Maximiliano Abad, por sobre Gustavo Posse, sentenció: "Debe existir un proyecto colectivo, que crezca el partido y Juntos por el Cambio es el objetivo. Sobre finales de la semana se va a resolver esta cuestión de no haber alcanzado el 55%. Si no me otorgan la presidencia del espacio, quedará en manos de Silvina Cabirón".

"Pediremos que se aplique la ley porque Álvarez Porte no llegó a 55%"

Patricia Piersigili encabezaba una de las dos nóminas de Gustavo Posse en la ciudad (la otra proponía a Gabriela De Nápoli) y, en su charla con este medio, sostuvo: "Leyendo estos números, entiendo que la lista de Álvarez Porte pese a haber sacado más votos ha perdido, permitiendo que otra facción del radicalismo se sume al trabajo colectivo".

"En Provincia ganó Posse, según los números de la Junta Electoral. Esto indica una fuerte inclinación del afiliado hacia la renovación de lo que se viene dando en el radicalismo a nivel local. Por no haber llegado al 55% de los votos, solicitaremos que se haga lugar a lo que dice nuestra ley", reflexionó Piersigili, durante la nota en el programa "Bahía Hoy".

Por último, sintetizó: "No es que nos oponemos a que Álvarez Porte asuma la presidencia pese a que sacó el 49%, sino que pondremos en valor la carta orgánica y la decisión del afiliado, sino para qué se hizo la elección con tan amplia participación. Agradecemos a todos los que trabajaron en la fiscalización de las mesas. Hay un 51% de los afiliados que están pidiendo un cambio, esto es algo que se tiene que respetar.