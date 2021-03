Tello tras el Superclásico: "Soy un agradecido por cómo me respetan los jugadores"

Fue uno de los grandes centros de atracción durante el último domingo. El bahiense Facundo Tello tuvo la difícil misión de dirigir el Superclásico entre Boca y River (1-1), y más allá de haber sancionado un penal y de haber mostrado dos tarjetas rojas, salió sumamente airoso y con buenas críticas por parte de la prensa especializada.

"Siempre hay cosas por corregir porque es la manera de seguir creciendo. Si bien hay que darse lugar para disfrutar de estos momentos, hay que identificar los defectos y potenciar las virtudes. La carrera de un árbitro no se hace a partir de un partido, si no por la sumatoria de buenas actuaciones", mencionó el juez local en diálogo con el Deportivo 24.

Tello mencionó que el "respeto mostrado por los jugadores" tanto del Xeneize como del Millonario resultaron determinantes para poder cumplir con una sólida actuación.

"Soy un agradecido de cómo me respetan. Me creyeron y se dedicaron a jugar. Solamente me enfoqué en la parte técnica y no en el comportamiento de los jugadores. Eso es muy importante para poder realizar un buen trabajo", resaltó.

"Este Superclásico me llegó en un momento de madurez mayor. Lo tomé de manera muy especial y muy despojado de presiones. Semejante designación fue un reconocimiento y un motivo de orgullo", completó.

Tras haber tachado una de las metas que tienen todos los árbitros del país, Facu se ilusiona con nuevas metas, pero intenta transitar de la mejor manera ese camino que, algún día, y de mantener este rendimiento, lo puede depositar en un Mundial.

"Estar en un Mundial es una ilusión, pero también es el final de una escalera. Por ahora quiero valorar el camino. No quiero considerar que mi carrera tuvo éxito porque fui a un Mundial, quiero disfrutar lo que vivo domingo a domingo, que ya es muy importante", finalizó.