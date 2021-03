El concejal oficialista, Nicolás Vitalini, criticó con dureza a la saliente funcionaria del PAMI local, Paola Buedo y disparó contra el plan de vacunación que se viene realizando a nivel provincial y nacional, en su testimonio brindado esta mañana a LA BRÚJULA 24, donde exteriorizó su enojo con la estrategia para inmunizar a la población: "Pareciera que te tenés que afiliar al Frente de Todos para recibir la vacuna", enfatizó.

"Ojalá su sucesor (Álvaro Díaz) no siga los pasos de sus antecesores y no se vacune de inmediato. Buedo tiene 35 años y está en una obra social. Ella sabía que se iba a Cracovia y a sabiendas de que hay miles de afiliados esperando su dosis se vacunó. Estaba aplicando para un doctorado y no fue un viaje que le salió a último momento. Está bien que se capacite, pero no entendemos los criterios para priorizarla cuando hay personal de salud, adultos mayores y docentes que están esperando", sostuvo Vitalini, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y marcó diferencias con los dichos de Álberto Fernández: "Hay 53 mil muertos, no es adelantarse en la fila como dice el Presidente. Cada dosis que se pone alguien al que no le corresponde, pudo haber salvado una vida. Uno puede tener el título de médico y estar en tu casa. Hay muchos profesionales que están en la primera línea de batalla y aún no fueron vacunados. Por eso, ante la escasez y el fracaso estrepitoso del plan que también se replica en Bahía Blanca con lo ocurrido lunes y martes cuando muchas personas con turno se quejaron ante Región Sanitaria".

"Bahía es una de las ciudades con menor cantidad de dosis aplicadas de la Provincia. Hay tantas marchas y contramarchas, más allá de la decisión del PAMI a nivel nacional, utilizó su cargo y la función pública para vacunarse. Hay una persona de 35, una de 80 y una vacuna, qué debería hacerse. No se han dado demasiadas explicaciones, menos aún brindar disculpas. Están acostumbrados a redoblar la apuesta porque ayer ponderaron la gestión sanitaria, que tiene poco y nada para demostrar. Renunció un ministro por este tema", recalcó el edil de Juntos por el Cambio.

En ese mismo sentido pidió que por favor se dediquen a traer la cantidad de vacunas necesarias para inmunizar a la población: "Alberto Fernández se la pasa comparándose con Macri y otros países y en todas les salió mal. La responsabilidad en la gestión de la pandemia la tiene el gobierno nacional y, luego, cada provincia en particular, para eso ganaron legítimamente las elecciones. Lo vienen haciendo muy mal, porque en su momento plantearon la dicotomía entre economía y salud".

"Si viene la segunda ola, todo va a salir mal si siguen priorizando la aplicación a chicos de 30 años de La Cámpora. Los referentes locales que son habituales opinadores de todo a nivel local, ya sean legisladores provinciales del Frente de Todos y el presidente del Consorcio del Puerto que, con hechos de esta trascendencia, parecen abstraídos de estas cuestiones", finalizó Vitalini.