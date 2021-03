"A mi papá lo chocó un colectivo, pero dijeron que se cayó solo"

Micaela es hija de un hombre de 60 años que días atrás sufrió un accidente en Avenida Alem al 2200, cuando iba por la calle juntando cartones y fue embestido por un colectivo. Y pide ayuda.

En diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24, la joven pidió la colaboración de ocasionales testigos de ese hecho, ya que según refirió, nadie se hizo cargo de la situación. "Mi papá se encuentra en mi casa, le dieron de alta ayer, pero tiene fractura de rostro".

"El cirujano no le pudo dar un diagnóstico porque tiene la cara muy inflamada todavía. Hasta el 22 no sabremos bien si necesita cirugía. Estoy buscando testigos, el martes 9 a las 18 lo chocaron, acudió el Comando de Patrulla pero no realizaron acta alguna", sostuvo con indignación.

Y agregó: "Estuve con gente del sector y sabemos que un policía de apellido Quiroga habló con varias personas del lugar y con el chofer. El miércoles en la Séptima me enteré que el muchacho nunca presentó un acta ni informó del accidente. Dijeron que mi papá se cayó solo y que tenía aliento etílico".

"Hubo personas ahí que vieron lo que pasó, el hecho completo, cuando el colectivo le tocó a mi papá el carro e hizo que golpeara con un auto y a la vez cayera para adelante con toda la cara", exclamó. Y aportó su número de teléfono para cualquiera que pueda aportar algún dato sobre lo ocurrido: 2914-660804