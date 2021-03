El fuego arrasó con una casa: las pérdidas fueron totales

Un voraz incendio se produjo en los primeros minutos de la mañana de hoy en Moreno 1224, donde reside Pablo Galassi, arrojando como saldo las pérdidas totales en el inmueble.

Si bien no hubo que lamentar personas afectadas, fueron cuatro las dotaciones de bomberos que lograron sofocar las llamas después de varios minutos de trabajo para llevar tranquilidad en la cuadra.

Galassi conversó brevemente con LA BRÚJULA 24 y explicó que "Antes de las 6 me fui a trabajar y al ratito me llamó una vecina. Cuando llegué era una bola de fuego. No se sabe qué pudo haber ocurrido. De la casa no quedó absolutamente nada, solo cenizas".

A su turno, Raúl Lugones, de Defensa Civil, agregó que "aquí vive un empleado municipal. Cuando llegamos, el siniestro estaba totalmente declarado. Pudimos a sacar un auto del interior de la propiedad que estaba a punto de prenderse fuego".