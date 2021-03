Interna de la UCR: fuerte cruce y amenazas de denuncias

El próximo domingo 21 de marzo se realizarán las elecciones internas de la Unión Cívica Radical en la Provincia de Buenos Aires para renovar autoridades. El oficialismo cuenta como candidato con Maximiliano Abad, quien tiene como referente local a Emiliano Álvarez Porte; mientras que en la otra vereda se sitúa Gustavo Posse, que tiene el apoyo en bahía de dos listas, una encabezada por Gabriela de Napoli, y la otra por Patricia Piersigilli.

Fue justamente Piersigilli quien en la noche de ayer, en el programa La Brújula TV, tuvo un fuerte cruce con la dirigente oficialista Gisela Caputo. Aunque la discusión se centró en el papel que la UCR tiene en la coalición de Juntos por el Cambio desde 2015 (los opositores sostienen que está sometida a las decisiones del Pro), el debate fue levantando el tono, y terminó con amenazas de denuncias ante la justicia.

Piersigilli aseguró que “nosotros no acompañamos ni la gestión local de Álvarez Porte, ni la de Salvador a nivel provincial. Tenemos un partido adormecido, cómodo. Queremos volver al partido que Bahía merece, ser protagonistas, parte de la alianza”.

Y remató: “Álvarez Porte nos trató de inmorales, que nuestra lista “tiene poco de radical y mucho de inmoral. Todavía estamos esperando las disculpas”.



Al respecto, Caputo aseguró que “Emiliano (Álvarez Porte) no dijo eso. Fue una expresión de un diputado nacional que acompaña a este sector. Se refería a Posse porque se había vacunado (contra el coronavirus). Nosotros queremos un partido moderno, en movimiento”.



Pero la discusión no terminó ahí, ya que la dirigente de la oposición radical fue tajante: “Ustedes representan el atropello, el autoritarismo”.

AMENAZAS DE DENUNCIAS ANTE LA JUSTICIA

En un momento de la charla, Gisela Caputo hizo referencia al uso de las redes sociales por parte de los políticos, y aseguró que Álarez Porte, quien además de su cargo partidario es subsercretario de Seguridad del Municipio, recibía por esa vía muchas denuncias de vecinos relacionadas a temas de inseguridad y narcotráfico, a lo que Patricica Piersigilli contestó: “A mí me cuentan situaciones difíciles que han tenido con Álvarez Porte. Situaciones no resueltas… difíciles, de maltrato".

Fue en ese momento en que se llegó al pico de la tensión. Caputo salió a defender a su referente y aseguró: “No podes estar mintiendo ni manchando a la gente así. Es de lo más bajo que podes hacer. Si no tenes nombres, direcciones, y no podes hacer una denuncia, no te ensucies”. A lo que su contrincante en la interna respondió: “Los tengo. Te debería denunciar por tratarnos de inmorales”. Y la réplica no tardó en llegar por parte de Caputo: “Te vamos a denunciar nosotros a vos por las cosas que estás diciendo”.