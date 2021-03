Violencia de género: el Presidente reconoció que la respuesta estatal es lenta o no existe

El presidente Alberto Fernández encabezó un acto en Casa de Gobierno para conmemorar la lucha de las mujeres por la igualdad en su día. El jefe de Estado aprovechó la ocasión para volver a embestir contra la Justicia y les solicitó a los gobernadores de todo el país que se sumen en un compromiso para avanzar hacia una sociedad más igualitaria que no tolere las violencias contra la mujer.

“Cuando a uno le preguntan por qué insiste en hablar de la Justicia, uno contesta que lo hace para que no existan más Ursulas y no más Micaelas... Uno insiste para que no hay aun tal Wagner matando mujeres por ahí”, aseguró el jefe de Estado.

Úrsula es Úrsula Bahillo, la joven de 18 años que fue asesinada a puñaladas por su ex pareja a principios de febrero. Fernández recibió recientemente a los padres de Úrsula. En su discurso de este lunes, reconoció que se le hizo muy difícil darles una explicación. “Es definitivamente imposible porque esas cosas pasan porque la reacción estatal es lenta o directamente no existe. Ahí tenemos una enorme responsabilidad nosotros, los que gobernamos este país", suscribió.

Micaela, es Micaela García. Fue víctima de un femicidio en Gualeguaychú, Entre Ríos, en 2017. Wagner es Sebastián Wagner, el asesino de Micaela. El caso generó indignación y manifestaciones en toda la Argentina. E impulsó al Congreso a discutir y sancionar la denominada “Ley Micaela”, que establece un Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las mujeres.

“Yo quisiera que este día sea de respuestas, no sólo de reclamos. Las mujeres tienen mucho para reclamar porque la desigualdad existe en el trabajo, en el trato cotidiano. en la vida familiar... La mujer sigue siendo la encargada de los cuidados de la casa y de la familia y eso es una forma de tratarlas de otro modo. Pese a todo eso, me gustaría que diéramos un paso como sociedad, que nos animáramos a construir una política de Estado que nos lleve a acordar que hay cosas que en ningún rincón de la Argentina vamos a tolerar y una de esas es el maltrato por la condición de genero, mucho menos el femicidio", mencionó.

FIRMARON UN ACTA CON LOS GOBERNADORES

El mandatario y los gobernadores suscribieron en la Casa Rosada el acta compromiso "Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género", durante el acto que comenzó poco después de las 12 en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno.

En el documento, gobernadores, gorbernadoras y el jefe de gobierno de la Ciudad se comprometieron a "integrar el Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios; a adherir al Sistema Único de Registro de denuncias por violencia de género (URGE) y al Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género (SICVG), y a jerarquizar y fortalecer las áreas de género provinciales y municipales".

Además, se explicó, se buscará "promover una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos de violencias por motivos de género en el Poder Judicial de cada provincia; y fortalecer los espacios de formación y capacitación en perspectiva de género para las fuerzas policiales y generar mecanismos que faciliten la realización de denuncias en casos que involucren a miembros de las fuerzas de seguridad".

También se comprometen a "garantizar que los establecimientos de salud cuenten con equipos interdisciplinarios que aseguren un adecuado abordaje de los casos de violencia por motivos de género".

Para eso, los distritos trabajarán de manera coordinada y conjunta con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, articulando recursos, políticas y acciones en el marco del Plan Nacional de Acción contra la violencia por motivos de género 2020-2022.

El año pasado, el Gobierno del Frente de Todos elaboró el primer presupuesto con perspectiva de género para mitigar las desigualdades entre mujeres y varones.

De esa forma, el proyecto de Presupuesto 2021 contempló partidas por un monto total de 1,3 billón para distintas áreas de gobierno que llevan adelante políticas de género a través de programas destinados a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y personas LGTBI+, junto con acciones orientadas a disminuir las brechas de desigualdad.

El presupuesto contempló gastos por un monto estimado en $8 billones y las partidas destinadas a políticas de género representan el 15,2% del total, por un monto equivalente al 3,4% del Producto Bruto Interno (PBI).

Los fondos están destinados a políticas de género y se encuentran diferenciadas a través de la categoría "Igualdad de Géneros" que visibiliza aquellos programas destinados a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y personas LGTBI+.

En el Día Internacional de la Mujer se recuerda al 8 de marzo de 1908, cuando un suceso transcendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero: 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo.