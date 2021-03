"No puedo salir a colgar la ropa al patio porque llueven las piedras"

Un edificio que está en el último tramo de su construcción tiene a maltraer a los vecinos de la primera cuadra de calle Charlone, que temen por su integridad física por la caída de trozos de mampostería que terminan en los patios linderos y hasta en la vereda, pese a la protección que debería contener las piedras de importantes dimensiones.

Al lugar acudió la guardia de Defensa Civil, que reportó el problema a las autoridades. También llegó LA BRÚJULA 24, para recabar testimonios que dan cuenta del peligro que implica la desidia y falta de previsión a la que se encuentran expuestos.

No es la primera vez que caen cosas, desde hace dos meses que ocurre. Ni siquiera puedo salir a mi patio. No hay protección y no la van a colocar porque la obra ya está casi terminada. Puse membrana y me la taparon toda", enfatizó uno hombre de apellido Romero, quien está pegado a la obra y se desempeña de trabajador rural.

Además, recordó que "cuando empezaron a construir el revoque ya era un desastre. Mi señora se quejó anteriormente, pero recién hoy vinieron los inspectores y veremos qué decisión toman, si paran o no la construcción. Uno sale con cuidado porque el riesgo es grande".

"Colgamos la ropa a la noche, no nos queda otra, porque durante el día llueven piedras. Hoy estaba sentado en la vereda y vi caer una piedra que si agarraba a una persona, la mataba", finalizó, sin ocultar su indignación.