La carrera que podría incorporar la UNS a partir del reconocimiento internacional

La semana pasada, la Universidad Nacional del Sur recibió un importante reconocimiento a nivel internacional, lo que la vuelve a ubicar en un lugar de privilegio. La consultora británica Quacquarelli Symonds ubicó a la casa de estudios bahiense entre las 100 mejores del mundo en el campo de la ingeniería del petróleo.

Además de tratarse de un mérito muy importante para la entidad local, ya que esta ubicación se basa en opiniones de empresarios y egresados del sector, este premio puede acelerar un proceso que se inició hace ya más de un año y que tiene que ver con la posibilidad de incorporar la carrera de Ingeniería del Petróleo al menú de posibilidades dentro de la mencionada Universidad.

Así lo reconoció Marcelo Villar, decano del Departamento de Ingeniería Química a la redacción de LA BRÚJULA 24. "El año pasado se armó una comisión a partir de un pedido por parte del rector Daniel Vega para crear esta carrera, por lo que quedamos en poder avanzar un poco más. Creemos que este reconocimiento servirá como un buen impulso para que finalmente se llegue a buen puerto", mencionó.

Desde la UNS aclararon que este ranking no hace referencia a carreras sino a áreas de estudio o conocimiento. Esto es así porque las carreras adquieren diversos nombres en las distintas partes del planeta. Para su calificación considera entre otros indicadores la reputación -tanto académica como entre los empleadores- que se obtiene a partir de encuestas de percepción, así como la cantidad de “papers” publicados y citados en revistas especializadas, No es posible precisar en qué lugar exacto ya que el ranking a partir del puesto 50 no lo detalla

"Lo que se tomó en cuenta, además de la calidad en el nivel de la planta docente, es la investigación, las publicaciones y el impacto que tienen las mismas. Además se tienen en cuenta algunas encuestas realizadas por esta consultora a egresados de esta carrera y a diferentes empresas respecto al nivel de formación que recibieron durante su trayecto educativo".

la UNS aparece destacada en Ingeniería de Petróleo ya que desde la carrera de Ingeniería Química surgen profesionales que nutren las industrias petrolera y petroquímica. El primer lugar global en este área del conocimiento fue para la Universidad Nacional de Singapur. En Argentina la UNS es la única entre las 100 mejores, sólo superada por la UBA, que se ubica en el puesto 44.

"La carrera de Ingeniería Química tiene mas de 50 años y está muy consolidada. Cuando surge la misma, en paralelo aparece un grupo que se propone realizar trabajos de investigación, lo que se conoció como grupo fundacional. Fueron ellos los que después desarrollaron lo que se conoce como PLAPIQUI, que es la Planta Piloto de Ingeniería Química y que es de doble dependencia, entre la UNS y el CONICET", resaltó Villar.

El decano mencionó que existe una "nutrida e importante", relación con el sector productivo de la ciudad, especialmente con el polo petroquímico y que muchos egresados se desempeñan en el ámbito de la ingeniería del petróleo.

Villar también mencionó que este tipo de carreras tienen habitualmente una rápida e importante salida laboral.

"No son trayectorias que se elijan masivamente. Habitualmente, el que opta por este tipo de ingenierías, es porque está decidido y porque realmente le gusta. Si bien hemos tenido altibajos, en promedio estamos entre 100 y 150 inscriptos por año, de los cuáles unos 50 se reciben", completó el profesional.