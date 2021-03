Alberto Fernández habló de Formosa: "Nos preocupa la violencia institucional"

El presidente, Alberto Fernández, se refirió en Mendoza a la represión que encabezó la policía de Formosa durante una protesta por el regreso a la Fase 1 de cuarentena en la capital de la provincia norteña. Consultado por la prensa por lo sucedido ayer, Fernández dijo que al Gobierno le “preocupa la violencia institucional”.

“Nos preocupa la violencia institucional, lo estamos analizando. Ya hemos expresado nuestro malestar por la forma en que se han desarrollado los actos que no compartimos en lo más mínimo”, sostuvo el mandatario tras participar hoy del desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), en el marco de la Fiesta de la Vendimia en la localidad de Luján de Cuyo.

En un breve diálogo con la prensa, se refirió de esa manera a las protestas que se originaron en Formosa y que derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la fuerza de seguridad quienes respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma.

Fernández también aseguró que dialoga habitualmente con el Gobierno de Formosa y que siguen la situación “con mucha preocupación” pero contó que hasta el momento no se ha comunicado con el gobernador formoseño Gildo Insfrán. “Estamos conversando con el Gobierno y monitoreando cómo siguen las cosas. Lo vivimos con mucha preocupación. No he hablado aún con Insfrán”, manifestó.

Los hechos de violencia generaron el repudio de varios organismos de Derechos Humanos. Uno fue Amnistía Internacional Argentina, que condenó “la represión a manifestantes en Formosa”. “Las personas tienen derecho a la protesta social. El Estado debe garantizar el derecho a manifestarse y tomar los recaudos necesarios para asegurar que las fuerzas de seguridad se conducirán de acuerdo a los estándares internacionales”, manifestaron a través de un comunicado.

Fuente: Infobae