No te pierdas la columna de Rafael Emilio Santiago

Primero, con algo de ironía, el confeso hincha de Estudiantes de La Plata se preguntó cómo hizo su equipo para ganarle a River semanas atrás, por el torneo local. Es que claro, anoche el equipo de Marcelo Gallardo brindó otra clase de fútbol al derrotar -con goleada incluida- a Racing por la final de la Supercopa.

"Debemos haber ganado bien porque la numerosa prensa deportiva que sigue a River no encontró ningún reparo. Pero ayer vi un rato el partido y me parece un enigma que nosotros le hayamos ganado. Esas cosas lindas que tiene el fútbol, por ratos parecía Brasil del 62, cruzaban la mitad de cancha como querían. Fue un espectáculo que muestra cómo a jugado River casi siempre, salvo en épocas de malaria".

El venidero superclásico. "Boca es más eficaz a veces, pero River es muy lúcido. Suárez es el 9 de la Selección atrás de Lautaro, pero ya. Este tipo no hace un movimiento de más en la cancha. Tiene esa cara de farmacéutico vencido, pero juega como pocos. Aparte es un tipo que jugaba en Belgrano, no tiene enemigos, todo el mundo dice que es bueno".

Gallardo. "Tiene un sistema muy bien lubricado, no es ningún tonto. A perdido mucho material y no se si el que trajo es de la misma calidad. Pero es algo que le pasa a todos, como Barcelona, pero River los tiene que vender porque necesita la plata. Es un tipo muy sagaz, es placentero ver jugar al equipo cuando se inspira, ayer hicieron 4 goles en un par de minutos. Trajo pibes que no los conocía nadie, como Borré y De La Cruz".

El estadio de Santiago del Estero. "Es una cosa fuera de lugar. Si queremos ser federales, van a elecciones y sacan el 70 por ciento de los votos. Yo estuve en Termas y no hay colectivos, pero tienen un aeropuerto internacional. Parece una cancha de Dubai. Es una tierra de contrastes".

