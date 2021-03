Daddy Yankee reconoció que aumentó más de 20 kilos durante la pandemia

El reguetonero Daddy Yankee dijo que aumentó 23 kilos durante la pandemia de Covid-19, específicamente por la ansiedad que le creó mantenerse encerrado en su residencia y no poder ofrecer recitales o salir de gira. Debido a ello decidió tomarse otra temporada de interiores para dedicarse a cuidar su salud.

La estrategia es combinar un plan de dieta y ejercicios, que incluyen maratónicas carreras matutinas, salto de soga y pesas al por mayor. De esa forma, Daddy logró adelgazar considerablemente y cambiar su físico, de acuerdo a las fotos, videos y posteos que publicó el propio artista en sus redes sociales.

El autodenominado El jefe del reguetón, hizo su mea culpa este fin de semana después de lanzar, el viernes pasado, su nuevo sencillo, Problema, con el que, pudiendo hablar de sus portentosos atracones indoor, prefirió cachetear el rostro anestesiado del reguetón, luego de una seguidilla de críticas que daban cuenta de que el popular género urbano ya estaba muerto.

"Antes de lanzar 'Problema', estuve enfocado en lo que es mi salud, en bajar de peso, estar concentrado en mi salud sinceramente, ciento por ciento. Había aumentado casi 50 libras de más en el tiempo de la pandemia por la ansiedad de estar encerrado", expresó Daddy Yankee en un video que descargó en su cuenta de Instagram.

En cuanto a la ansiedad que sirvió para acompañar el lanzamiento musical, Daddy contó que mientras algunos se dedican a beber mucho más de la cuenta, él volcó pero comiendo de una manera degenerada hasta que un día se dio cuenta de que la musculosa le quedaba como un corpiño. Allí decidió, sí, que era la hora de cambiar de vida y recuperar su peso y su salud.

"Llevaba tres décadas sin parar de trabajar y de hacer mis cosas, y entonces hacer una pausa forzada, a raíz de la pandemia, me causó un poco de ansiedad. Yo no entendía por qué, pero me la pasaba comiendo, comiendo, comiendo...", detalló el artista.

Ya en junio de 2020, aún con pandemia dura en casi todas las latitudes, Daddy Yankee anunció que cerraba una etapa del confinamiento para empezar otra que consistía en "trabajar en mi condición física" y mirar el espejo retrovisor de su vida para volver a verse como en 2011.

