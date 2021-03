La nueva guardia del Municipal

Cinismo

Alexis Sturzenegger fue condenado a 8 años y 10 meses de prisión por homicidio simple, ya que manejando borracho mató en un incidente de tránsito al joven Facundo Saccoccia. Aunque el fallo está cerca de quedar firme y eventualmente terminaría preso, por las distintas apelaciones aún sigue libre.

El puntaltense, antes del lamentable hecho, se desempeñaba en el Concejo Deliberante de la vecina localidad, y luego de lo ocurrido estuvo de licencia un año “por estrés”. Durante ese tiempo siguió cobrando su sueldo religiosamente. Pero la Comuna decidió que, para que vuelva a trabajar y no reciba esa plata de arriba, sea transferido al área del corralón.

Según supo Bahía Indiscreta, la determinación se tomó debido a que “el ámbito deliberativo se había convertido en un lugar muy hostil para él”, y tomaba eso como excusa para asegurar que “lo perjudicaría psicológicamente”, y de esta forma, no volver a trabajar.

Luego de enterado de la decisión que tomó el Ejecutivo, Sturzenegger le inició un juicio por daño al Municipio, ya que en su nuevo puesto le bajaban las horas laborales por semana de 42 a 30, e iba a ganar menos dinero.

Un cínico.

La alegría de la vacunación

Guillermina Rizzo fue funcionaria en distintos ámbitos de la ciudad, y desde hace algunos años vive en la Capital Federal, desempeñando su labor en el Ministerio de la Producción de la Nación. Es una sobreviviente, ya que ha atravesado varios inconvenientes de salud, pero sigue adelante con toda la fuerza. La semana pasada ocurrió algo que la llenó de alegría y alivio.

Su abuela Esther, que cumplió 100 años el pasado 10 de febrero, se pudo vacunar contra el coronavirus. Tras mucho esperar, luego de ser comunicada que había llegado su turno, muy coqueta, con tapaboca y un prendedor de la bandera argentina en el pecho, recibió el pinchazo que muchos ansían en esta época.

“La ilusión de ella es volver a salir a la calle. Esa es su expectativa. En la pandemia no se habló mucho de la salud mental de los adultos mayores, que no tienen la plasticidad de un chico”, asegura Guillermina, una psicóloga que sabe de lo que habla.

Desde Rusia, con amor

El jueves de la semana pasada la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) firmaron un acuerdo de cooperación científico-académica en el área ferroviaria con representantes de Rusia. Según dijeron, el compromiso representa una gran oportunidad para el desarrollo del corredor regional Quequén -Vaca Muerta.

En el evento estuvieron presentes el rector de la casa de altos estudios de nuestra ciudad, Daniel Vega, y los diplomáticos de la Federación Rusa en Argentina, Sergey Derkach, y Maxim Rozhnev, especialistas en el área comercial, ferroviaria y de hidrocarburos.

También participó una comitiva de la UNICEN, integrada por el subsecretario de vinculación tecnológica, José Rodríguez Silveira, en representación de su rector, el contador Roberto Tassara, referentes de empresas privadas del sector ferroviario y el coordinador de la Mesa de Trabajo Regional de esa misma universidad, Alejandro Rossi.

Además, dijeron presente Ignacio Leone y Ezequiel Gonzalez, del Grupo TMH Argentina, líder mundial en ingeniería ferroviaria, focalizada en la producción de material rodante y en los servicios para los operadores ferroviarios.

Luego de la firma del convenio en el rectorado de la UNS, se realizó una reunión con referentes de la Unión Industrial de Bahía Blanca, para analizar desarrollos del sector metalmecánico y propiciar colaboraciones en el sector ferroviario.

Al otro día, la comitiva realizó una recorrida por el Puerto, y posteriormente visitaron los talleres de la empresa FEPSA SA. Esperemos que todo esto derive en algo más que una visita de cortesía.

El "flaco" Zaninelli

Todavía no queda claro cómo y cuándo volverá cierta presencialidad a las escuelas dependientes de la UNS. La semana pasada este tema ocupó gran parte de la agenda periodística de la ciudad y uno de los que más notas dio al respecto fue el secretario general del gremio de Aduns, Sergio Zaninelli.

Los periodistas que hacía tiempo no lo veían se llevaron una sorpresa. No es que el gremialista fuera uno de “los gordos”, pero quien lo conocía de antes sabe que tenía unos kilitos de más. Pues bien, ahora se lo ve realmente en línea. Como el cambio no pasó desapercibido, muchos le preguntaron cómo hizo para tener esa figura.

Y la respuesta dejó pasmado a más de uno: “Como cada 22 horas”.

El propio Zaninelli asegura que no se priva de ningún alimento ni bebida, pero los momentos de ayuno son extensos. Y cuando le consultaron si en ese tiempo no le da hambre, contestó con un rotundo “no”. Parece una dieta poco ortodoxa, pero a él le viene funcionando muy bien.

La guardia del Municipal cambia

Todavía sigue el cimbronazo por el fallecimiento de David Garrido en la puerta de la guardia del Hospital Municipal. Su familia asegura que no fue atendido como corresponde, y que por eso habían decidido llevarlo a otro centro de salud, cuando finalmente se desplomó en la vereda y murió. Varios testigos ratifican esta situación.

Por ello se inició una investigación interna en el Leónidas Lucero, y otra dependiente de la Fiscalía de Marcelo Romero Jardín. En el allanamiento que se realizó el viernes pasado no se pudieron obtener las filmaciones de las cámaras de seguridad.

Según pudo saber Bahía Indiscreta, la instalada en la calle, responsabilidad de la Municipalidad, no funcionaba en el momento de la muerte de Garrido, ya que estaba “caída” por un corte de energía que ocurrió horas antes y que la dejó inhabilitada por un tiempo. Las de adentro del Hospital tampoco andaban, pero por ahora no se sabe el por qué.

Las autoridades del centro asistencial se enteraron de ello debido al operativo judicial, por lo que se abrió otra investigación para conocer el motivo de por qué no habían sido informados en el momento en que dejaron de andar, y para conocer por qué no se solucionó el problema ni bien ocurrió.

Y, en cuanto a la atención en la guardia propiamente dicha, desde ahora serán enfermeros y no administrativos quienes decidirán en qué momento deben ser asistidos los pacientes, dependiendo de sus dolencias.

Nadie quiere ser “vip”

Ya todos saben de la polémica en relación a las vacunaciones “vip”, que derivaron en la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García. Esta repudiable situación generó que haya una enorme lupa controlado a quién se aplica cada dosis de las vacunas contra el coronavirus. Pero es tanto el control, que pareciera que muchos se pasaron de vuelta.

Se sabe que, en algunos casos, se necesitan tener a quienes van a vacunarse en grupos de a cinco, debido a que ese es el número de dosis que se descongelan al mismo tiempo. Si alguien falta, se pierde una vacuna, porque no se puede volver a congelar, ni aguardar eternamente a quien se va a vacunar.

En nuestra ciudad, cuando esto ocurrió, se optó por el sentido común, y se intentó llamar a algún personal de salud o de seguridad, o a alguien que esté anotado pero que aún esté esperando su turno. Pero, increíblemente, quienes fueron contactados se negaron a vacunarse antes de tiempo “para no figurar entre los vips”.

La tarea de convencerlos fue ardua. Esto habla a las claras del daño que generó el escándalo. Y también de que, si no se les da a los encargados de la vacunación cierto margen de maniobra, se van a terminar perdiendo dosis, cosa que sería un pecado, teniendo en cuenta que el faltante de vacunas es el mayor problema que sufre en estos momentos el planeta entero.

Por ahora, y hasta donde esta sección pudo averiguar, en nuestra ciudad esto no ha ocurrido.

Un funcionario deja la Municipalidad

José Fernández Ardáiz, uno de los funcionarios clave en la comunicación del Municipio deja la función pública y pasará a desempeñarse en el ámbito privado. Hijo de del recordado rector de la UNS Luis María “el conejo” Fernández, tomó esa decisión luego de haber sufrido una dura pérdida: su madre falleció de coronavirus hace pocos días.

Por esta razón, y luego de cinco años en la Comuna, el ex secretario de Innovación Pública y Comunicación deberá hacerse cargo de un laboratorio de análisis clínicos que pertenece a su familia.

Todos en Alsina 65 coinciden que durante su paso se obtuvieron logros más que satisfactorios en diversos ámbitos de su competencia, como política de comunicación, innovación, Gobierno Abierto, participación ciudadana, transparencia, modernización y gobierno y transformación digital, entre otros.

Bahía Indiscreta pudo saber que, por ahora, no se incorporará a ningún nuevo funcionario, y que el área que encabezaba Ardáiz quedará bajo la órbita del secretario privado de la Intendencia, Pablo Romera.

Más allá de eso, la gestión de Gay está trabajando en un nuevo esquema de “marca ciudad” y posicionamiento de Bahía Blanca a nivel provincial, por lo que pronto habrá novedades.

La sorpresiva alianza de dos caciques

Las inminentes elecciones internas en el radicalismo, previstas para el próximo 21 de marzo a nivel bonaerense, lograron la reconciliación menos pensada en Bahía Blanca, con la unión de fuerzas entre dos caciques históricos del partido.

Tanto Juan Pedro Tunessi como Juan Pablo Baylac, de dilatada trayectoria militando como boinas blancas, promueven la candidatura de Maximiliano Abad y Erika Revilla, quienes encabezan la lista 123 denominada Adelante Buenos Aires.

A la misma también adhieren los funcionarios municipales Emiliano Álvarez Porte, Federico Tucat y la concejal Silvina Cabirón, todos de Juntos por el Cambio. No obstante, la inesperada alianza entre Tunessi y Baylac sacudió el avispero de la UCR, que busca reverdecer laureles, en busca de la notoriedad perdida.