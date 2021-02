Gerardo Romano: "Hay que privilegiar a los más jóvenes porque los viejos ya vivieron"

En medio del escándalo por el vacunatorio VIP que funcionaba dentro del Ministerio de Salud de la Nación y el Hospital Posadas, el actor Gerardo Romano intentó bajarle los decibeles a la situación comparando lo sucedido con un naufragio.

“Cuando en un barco vamos a los botes y dicen ‘primero las mujeres y los niños’ se está privilegiando a los más jóvenes porque los viejos ya han vivido”, ejemplificó Romano después de que trascendiera que que al Posadas arribaban a diario combis repletas de gente joven.

Así lo denunció Mirta Jaime, secretaria general de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), quien aseguró que “venían con directivas del Ministerio de Salud”.

Siguiendo con la comparación del naufragio, Romano insistió: “Es preferible que muera el más viejo y no el más joven si hay un lugar en el bote. Esto es un lugar en el bote también”.

Consultado acerca de si le ofrecieron acceder a la vacuna de manera anticipada, Romano lo negó categóricamente y también aclaró que jamás recibió ninguna propuesta de trabajar en el Estado más allá de ser un ferviente militante kirchnerista.

“A mí no me ofrecieron vacunarme. Nunca me ofrecieron nada, ni un laburo, ni un curro, no me ofrecieron nada porque no acepto nada”, afirmó el actor de 74 años, que se dijo malhumorado pero respetuoso de las normas.

En ese sentido, aunque los justificó, también criticó con dureza a quienes integran el listado de vacunados VIP. “Es pésimo lo que hicieron. Yo no lo hubiera hecho jamás. Me hubiera muerto de vergüenza”, señaló.

Más allá de que se mostró enojado por lo sucedido, criticó el accionar de Juntos por el Cambio: “Censuro lo que pasó pero creo que la oposición se está encarnizada con el gobierno”. Y dijo que le encantaría que en Argentina se pueda lograr la convivencia entre los partidos políticos antagónicos, como ocurre en Uruguay, donde se encuentra.

Fuente: Infobae