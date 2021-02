Vacunación vip y viveza criolla: la imperdible columna del Miguel Asad

El escándalo de la vacunación vip y la lamentablemente famosa viveza criolla, fueron los ejes centrales de la tradicional columna de Miguel Asad durante el programa Bahía Hoy de LA BRÚJULA 24.

El exmagistrado le apuntó directamente a Alberto Fernández y se mostró sorprendido tras los dichos del Presidente, quien días atrás, en México y ante los ojos del mundo, mencionó que "adelantarse en la fila no es delito".

"Me extraña que un profesor de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires diga semejante gansada. En el tema de la vacunación hay delito, cuando él dijo que no. Además, hay un tema peor en el que pocos medios han reparado. Los trapos sucios se limpian en casa. Alberto Fernández no puede utilizar una tribuna internacional, en los 200 años de la independencia de México y ante la mirada azorada de López Obrador, para manifestarse de esa forma", reflexionó Asad.

Asad dijo que para los personajes actuales de la política madrugar no es levantarse al alba, sino que tiene que ver con no dejarse sorprender y aprovechar todos los beneficios que les brinda el lugar que ocupan. "Para ellos vale todo: mentir, aprovecharse del distraído y pasarlo en la cola", dijo.

Luego, Asad le dedicó unas palabras a Horacio Verbitsky, el periodista que desató todo este escándalo, revelando que, tras un llamado a Ginés González García, se había dirigido especialmente al Ministerio de Salud para colocarse la vacuna contra el coronavirus.

"Está claro que Verbitsky no cree en la Justicia Institucional, ni en el turno de la cola. Desprecia y la Ley y por eso llegó a hacerse subversivo. Para el vivo, la honestidad es una palabra hueca, ingenua, arcaica. Para el vivo, los otros seres humanos somos como enemigos potenciales. El vivo aparenta conocimiento, inteligencia y brillo, pero su comportamiento se basa en la mala fe y la inmoralidad", dijo.

"De todos modos, lo que hizo ahora este personaje es apenas una muestra más de algo que realizó durante toda su vida. Les ayudo con la memoria: en 1965 ingresó a la revista Confirmado, comandada por Jacobo Tímerman. Entre ambos voltearon a Illia (Arturo) con otro agente de Estados Unidos: Mariano Grondona. Además, Verbisky era el número dos de inteligencia en Montoneros y vaya curiosidad, nunca tuvo que exiliarse durante el último gobierno militar. Además, durante la dictadura, colaboró con escribir el libro ´El poder aéreo de los argentinos', editado en 1979 por la Biblioteca del Círculo Aeronáutico, y ayudó en varios discursos del comandante de la Fuerza Aérea, integrante de la Junta Militar. Simultáneamente, hoy recibe cientos de miles de dólares de la Fundación Ford y de la Fundación Soros de los Estados Unidos, propiciantes del Nuevo Orden Mundial", dijo.

Más adelante, en su relato, le llegó el turno al ahora exministro de Salud, a quien también le recordó parte de su pasado.

"Ginés es otro caso interesante. Durante su gestión encarnó una serie ininterrumpida de bloopers. De entrada, manifestó que el virus no iba a llegar al país y que si lo hacía, sería una gripe que se curaría con un tecito. Con ese argumento, sacó a miles de jubilados a cobrar sus jubilaciones, sin barbijos, ni distanciamiento social. ¿Quieren otra perla?, Ginés fue colaboracionista de Videla en la intervención de los sindicatos de UTEDyC y UOCRA. Su nepotismo llega a tal punto, que ahora acomodó a varios de sus parientes como ñoquis en el Ministerio de Salud", mencionó.

"La historia de la viveza criolla no es nueva", dijo Asad, al tiempo que recordó algunos hechos interesantes de la historia reciente. "Recuerdo que Menem tenía una curandera y que el expresidente nombró al hijo de esta mujer como fiscal general, sin ser ni siquiera abogado. Sin ir más lejos, a Mauricio Macri le dieron el título de Ingeniero sin haber estudiado. Fue una recompensa de Monseñor Derisi a Franco Macri, luego de que este le haya construido los edificios de la Universidad Católica Argentina", reveló.

Por último, el exmagistrado brindó los motivos por los cuales considera que aprovecharse de la condición de político para vacunarse antes que miles de personas en riesgo sanitario es un claro delito.

"Vacunarse en medio de una pandemia es un hurto y un privilegio calamitoso. El incumplimiento de los deberes de funcionario público, el abuso de autoridad y la falsificación de documentos revelados en estos últimos días tienen el agravante de haber sido calamitosos, ya que se produjeron en medio de una calamidad mundial como lo es este virus", dijo.

"Estamos ante un grupo de sinvergüenzas que han tomado el poder y que han convertido al país en un manicomio. Ya no encontramos el sentido común ni la orientación de las conductas ejemplares que deben venir desde arriba hacia abajo", completó Asad.