Julieta Conti, jefa distrital de educación dialogó con el programa "Nunca Es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1 sobre el regreso a clases planteado para el próximo lunes en la mayoría de los casos; y sus palabras encendieron las alarmas.

Es que a contra mano de lo que muchas autoridades escolares les habían oficializado a los padres, la Jefa Distrital dejó bien en claro que solo existen tres modelos posibles, y "si los directivos plantearon un modelo distinto a los tres aprobados lo tienen que cambiar".

Sobre ese punto Conti explicó: "Tenemos tres modelos que están circulando. El primero es de la presencialidad completa, para aquellas instituciones con número de alumnos reducidos, y que se puedan cumplir todos los protocolos".

"El segundo modelo, que será el más común en el distrito, es el de semi presencialidad. Allí irán en burbujas. Se divide el curso de modo tal que se pueda mantener la distancia entre alumno y alumno. Mientras una burbuja irá a la escuela una semana, la otra realizará tareas en sus hogares. Y luego invertirán. Aquellos docentes que no puedan concurrir, serán los que principalmente trabajarán con los chicos que les toquen estar en sus casas. En este caso, una vez por mes habrá una jornada de perfeccionamiento docente sin alumnos".

Completando el repaso, mencionó que "el tercer modelo es completamente de virtualidad". De igual manera Conti remarcó que "esta planificación es tanto para colegios públicos como para privados. No existe que puedan ir tres días, y dos no. Los tres modelos son estos y no hay otras variantes".

Y volviendo sobre el punto de las versiones cruzadas, comentó que "los directores habían empezado a organizar sus colegios. Algunos se habían aventurado a adelantar horarios, pero lo que llegó ayer son estos modelos. Si los directivos plantearon un modelo distinto lo tienen que cambiar".