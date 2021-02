"Es digno de una película de narcos", afirmó el fiscal

Gabriel González Da Silva, fiscal del caso "Bobinas Blancas", habló esta mañana con el equipo del programa "Bahía Hoy", que se emite por LA BRÚJULA 24, sobre el resonante caso que comienza a juzgarse hoy en la ciudad.

"La apertura del juicio me la encomendaron a mí, por lo que tengo que empezar con una exposición del caso en las primeras horas de hoy", refirió el profesional, al inicio de la nota. Y recordó cómo se inició: "Es un desprendimiento de una causa que inició en Campana, en la provincia de Buenos Aires, a partir de un informe de la DEA haciendo saber del ingreso de los mexicanos al país, supuestamente para realizar una operación".

"Se empezó a investigar, se pudo establecer la entrada de ellos con cámaras en Ezeiza, y después de tareas de investigación se logró saber que la operación mayor estaba siendo acondicionada en un galpón en Bahía Blanca", expuso.

En esa misma línea, González da Silva señaló que "a partir de eso se hicieron los procedimientos y se declararon incompetentes respecto de la parte que se suscitó en Bahía y Mendoza, donde había otro galpón con piedras para colocar en pisos y un cargamento de cocaína. A partir de ese pedido, en un principio me pareció que todo lo tenía que juzgar Campana, nos opusimos, pero finalmente el Tribunal decidió que sea Bahía la que juzgue".

La conexión local. "Es uno de los cargamentos más importantes que se encontró en el país, no hay antecedentes de semejante hallazgo. En principio, no había una organización local per se, Argentina había sido un lugar de paso, con lo cual lo que necesitaban de acá era mano de obra, más allá de que hubo gente que le facilitó los alquileres de los galpones o el ingreso de dinero para poder pagar los gastos operativos, y gente que también se encargó de hacer los trámites formales en la Aduana para empezar el contrabando".

"Es digno de compararse con una película de narcos, todo lo que hicieron, como entraron al país y como se movieron"

El juicio. "El tribunal está integrado por subrogantes, yo tengo un poco más de disponibilidad pero va a ser imposible que el juicio se haga todos los días, se harán audiencias semanales. Todo va a depender del nivel de producción de prueba que se produzca y del eventual reconocimiento o no que haga esta gente de la comisión de los hechos".

"Uno de los mexicanos y su hijo fueron asesinados en el barrio de Belgrano. Era una persona que sí tenía algún nivel de predominio sobre los que estaban acá, pero no sobre todos. Con lo cual no era de la máxima cúpula o los que ordenaron todo el procedimiento".

Las penas. "No puedo adelantar penas previstas porque eso surge a partir de lo que se pueda establecer. Lo único que puedo decir es que hay una política seria basada en convenios internacionales al que el Ministerio Público debe adherir, y estamos hablando de la causa más importante de droga que hubo en el país. Son dos delitos los que se atribuyen, que concurren legalmente, con lo cual hablamos de penas duras que pueden ir de 6 a 20 años".