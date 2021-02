Renault Kangoo Confort

Espacio Publicitario

Tu próximo usado te presenta una Renault Kangoo digna de conocer. El vehículo está a la venta en el salón ubicado en Avenida Cerri 737. Aquí algunas de las características del utilitario: Renaul Kangoo, 1.6 ph3 Confort, modelo 2018 con 65.000 kilómetros. Para más información del usado, incluido el precio, puede llamar de 9 a 17 al 451-3305.

