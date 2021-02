Espacio Publicitario

Desde Tu próximo usado te presentamos una Peugeot Partner Patagónica 1.6 Hdi 2011, 202.000 km., única mano. Según el vendedor tiene los servicios hechos con cambio de correas. "Impecable", le aclaran a esta sección. Detalles del equipamiento: Aire acondicionado, dirección asistida, CD MP3 con puerto usb, alza cristales, cierre centralizado y a distancia, espejos eléctricos, regulación en altura y profundidad de volante y asiento. Dos puertas laterales, faros auxiliares rompenieblas. Con respecto a la seguridad el utilitario tiene: doble airbag, ABS y alarma. Algo más: llantas 15", paragolpe y espejos color carrocería. La Partner cuesta 990.000 pesos, si te interesa llamá ahora a cualquiera de estos números: 2914310569 / 2914416351.

