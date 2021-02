Espacio Publicitario

Hermoso Peugeot 308 Feline 1.6 THP 163 cv MT6 2016, 84.000 km., única mano, servicios oficiales. El auto tiene toda la documentación al día y está listo para transferir.

Detalle del equipamiento: tapizado de cuero, techo panorámico, climatizador bizona, dirección asistida, CD MP3 con Bluetooth y puerto USB, cierre centralizado y a distancia, espejos eléctricos rebatibles, pantalla táctil, GPS incorporado, cámara de retroceso, velocidad crucero, comando satelital, computadora de abordo, butaca y volante regulables en altura y profundidad. Sensores de lluvia y crepuscular. Seguridad: alarma volumétrica y perimetral, 6 Airbag, ABS, control de tracción y estabilidad, EBD, freno a disco en las 4 ruedas. Exterior: llantas 17" con cubiertas Michelin nuevas, sensores de estacionamiento, faros de led, faros auxiliares rompenieblas, VTV 09/21. El precio del 308 es de 1.560.000 pesos. Aquí los teléfonos de los vendedores: 2914310569 / 2914416351.

