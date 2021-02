Espacio Publicitario

Aquí un auto excelente, un Fiesta kinetic SE 1.6N, modelo 2017, 44.000 km., única mano. Todos los servicios realizados en la agencia oficial. Vtv vigente 11/21. Grabado de autopartes. Toda la documentación al día y lista para transferir. Equipamiento:

Aire acondicionado, dirección electrónica asistida, alza cristales en las cuatro puertas, cierre centralizado, cierre a distancia, espejos eléctricos, computadora de abordo, velocidad crucero, CD MP3 con Bluetooth y puerto USB. Sistema SYNC con comando por voz. Regulación en altura de asiento y volante. Seguridad: Alarma volumétrica y perimetral, doble Airbag, ABS, control de tracción y estabilidad, EBD. Exterior: Faros auxiliares rompenieblas, guiño en espejos, llantas rodado 16". El coche cuesta 1.330.000 pesos. Cordiná ahora mismo para ir a verlo llamando a estos teléfonos: 2914310569 / 2914416351.

Publicá un aviso como este desde aquí

AVISO LEGAL

LA BRÚJULA 24 no es el propietario del automotor calificado como Tu próximo usado, no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta. Lo que usted acaba de ver es un aviso publicitario. Atento a esto, LA BRÚJULA 24 no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del Tu próximo usado.