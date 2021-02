"Hasta hace 20 días era un envenenador serial, pero ahora me piden que consiga más veneno"

“A mí no me asusta el debate, me asustan las mentiras. Me asusta que impregnen mentiras en los argentinos. Hasta hace 20 días yo era un envenenador serial, había comprado unas vacunas para envenenar a la gente, y ahora resulta que me piden por favor que consiga veneno para todos los argentinos”, expresó Alberto Fernández, en alusión a la vacuna rusa Sputnik V, cuyos resultados positivos se publicaron recientemente en The Lancet.

El Presidente señaló que el Gobierno garantizó que "ningún argentino se quede sin salud", y destacó la incorporación al sistema de salud de 3.600 camas de terapia intensiva. "Cuando empezó la pandemia nos cambió toda la agenda como al mundo entero, con la diferencia que el mundo no tuvo que encontrarse con esta situación después de Macri", disparó Fernández contra el exmandatario.

Y en ese sentido, continuó: "Hicimos frente a lo desconocido. Una pandemia es luchar contra un enemigo invisible, pero lo sobrellevamos y pudimos contenerlo. Logramos que ningún argentino se haya quedado sin atención de Salud y pusimos en marcha la economía".

El mandatario fue recibido en el aeropuerto local por el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, junto a quienes se dirigió hacia la fábrica algodonera TN&Platex, ubicada en la localidad de Las Piedritas.

Con posterioridad, el Presidente se reunió con representantes de las uniones industriales del NEA y del NOA y con dirigentes sindicales en un encuentro que se desarrollará en la localidad de San Javier, en las afueras de la capital provincial.

El mandatario viajó acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el canciller Felipe Solá, y los ministros de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Trabajo, Claudio Moroni.

También forman parte de la comitiva los secretarios Generales de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz; el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y el director del Banco Nación, Eduardo Hecker.

(Fuentes: Infobae y La Nación)