"En noviembre testearon el agua de los surgentes y aún no están los resultados"

En diálogo con el programa "Una Buena Razón" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1, Dante Lange, uno de los vecinos que participó días atrás de la reunión por la crisis del agua, donde también fue parte el representante de la Autoridad del Agua, contó cómo han sido los días posteriores.

Al respecto, comentó que "luego de la reunión que tuvimos, nos invitaron a visitar la planta de ABSA. Es más una visita protocolar, una gentileza de la gente de ABSA, que nos lleva a conocer la planta y nos explicarán cómo funciona".

Sobre ese punto, Lange mencionó que "ninguno de los vecinos estamos capacitados para hacer un diagnóstico. No nos corresponde entender cómo funciona el sistema".

Yendo a la actualidad que viven, aseguró que "en mi barrio, han bajado el número de reclamos; ya sea porque al no hacer tanto calor bajo el consumo, o porque la gente se cansó de reclamar y buscó otra vía; como perforaciones o ir al surgente".

De igual forma se mostró muy crítico con el representante de ADA que asistió al encuentro el pasado viernes: "No vino preparado para contestar ni las preguntas más básicas. Eso te predispone de mal humor, porque entonces… ¿Para qué vino? Nos dijo que en noviembre hicieron testear el agua de los surgentes y enviaron las muestras a La Plata y aún están esperando los resultados para saber si sirve para inyectarla a la red".

Ante esta confesión "hasta los concejales se mostraron preocupados por la falta de control en el agua de los surgentes ya que según ellos deberían hacer controles semanales, porque mucha gente se nutre de ahí" aseguró.

Por último Dante Lange dejó una reflexión: "Ellos hacen muestreos periódicos del agua de red, así que le pregunté si les había pasado de ir a algún domicilio y que esa casa no tuviese agua. Me respondió que había pasado, entonces le planteé que si pueden multar por mala calidad del suministro, porque no multaban por la falta del mismo ahí nomás de oficio, sin esperar los reclamos de la gente… y no supo que decirme".