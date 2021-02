El revelador chat de un excompañero del Morro: "No sabía que eran señales"

La muerte de Santiago García conmociona al mundo del fútbol. El delantero uruguayo de Godoy Cruz fue encontrado sin vida en su departamento en la ciudad de Mendoza. Se encontraba realizando un tratamiento psiquiátrico, según pudo confirmar TN. Tenía 30 años.

La fiscal Claudia Ríos está al frente de esta causa que impactó de lleno al fútbol argentino. La noticia se conoció este sábado apenas pasado el mediodía. Con el correr de los minutos, cientos de hinchas, futbolistas, clubes, compañeros y excompañeros despidieron con mensajes muy emotivos al Morro en las redes sociales.

El futbolista Jaime Ayoví, que conocía muy bien a García por haber compartido plantel en Godoy Cruz, subió a sus redes sociales una imagen de ambos jugando en el Tomba, junto a una frase cargada de dolor: “Aún espero que sea mentira, amigo”. Pero no fue lo único. También publicó una ‘storie’ donde muestra parte del último chat que tuvieron.

Aunque Ayoví no publica la fecha de la conversación, el tema es reciente, ya que le pregunta por qué el Morro no estaba jugando. El delantero había perdido terreno y su situación en el equipo era cada día más difícil. De hecho, el presidente de Godoy Cruz, José Mansur, había declarado hace tres días que no iba a continuar en la institución.

Lo cierto es que la relación entre ambos no era la mejor. En diciembre, el dirigente lo había criticado con dureza: “El ciclo del Morro García está terminado. Necesitamos líderes positivos”.

Además de un ‘captura’ del chat, Ayoví escribió: “’Estoy loco, hermano, me dejaste solo’, me decías. No sabía que eran señales”. El dolor del delantero ecuatoriano ahora pasa por no haber visto que detrás de esas palabras del Morro había un mensaje, una suerte de pedido de ayuda.

García y Ayoví hicieron una gran dupla de ataque en Godoy Cruz. El uruguayo y el ecuatoriano lograron una muy buena conexión en el campo de juego. Su buena relación no solo era dentro de la cancha: fuera habían construido una amistad.

Fuente: TN