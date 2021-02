Crisis del agua: "Los descuentos se harán sobre todo el barrio"

Esta mañana en diálogo con el programa "Hoy También" el Subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Jelinski, aclaró situaciones sobre los cuentos que próximamente llegaran en algunas facturas de agua.

Al respecto, confirmó que "los descuentos se verán a fines de marzo con las facturas de enero y febrero. La factura tiene 50% en agua y 50% en cloaca. Las cloacas no se tocan y el descuento se hace sobre el agua".

Sobre ese punto, remarcó que "los descuentos se harán sobre todo el barrio, y no solo por los que denunciaron, porque hubo gente que no pudo por fallas en la página, o porque la Autoridad del Agua no atendió. Sería injusto para la gente que no se pudo comunicar".

De igual manera aclaró que dicho descuento "es proporcional sobre el monto de la factura por los días que no tuvieron servicio".

Detallando ese punto, mencionó que "hubo lugares donde no hubo agua por siete días, otros dos por semana. Se está haciendo un registro en base a las denuncias, la cantidad de bidones entregados, dónde fueron los camiones y qué cantidad de días. En base a eso se podrá identificar cuántos días de descuento le corresponderá a cada barrio".

Por último Jelinski afirmó que "nosotros tenemos a la empresa para servir al vecino. El ABSA que encontramos estaba en las mínimas, tenía deudas y no había cuadrillas en la calle. Eso ahora cambió. No hay ningún pensamiento político de atrás. Los ánimos por la crisis del agua se calman con agua, no con reducción de facturas".